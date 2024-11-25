Російський недофюрер боїться Заходу і не готовий до військової конфронтації з ним. Його можна дотиснути

Багато так званих експертів, блогерів, економістів (зокрема нібито антипутінських) запевняють, що у Путіна все добре, режим стабільний і особливих проблем немає.

А чого ж він так істерить тоді?

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Робить метушливі, демонстративно безрозсудні кроки. Ледве стримує явну нервозність, ось навіть руки до столу ніби приклеїв, щоб не тряслися.

Вся ця історія зі сміливим діставанням зі штанів карликового "Орєшніка" – демонстрація панічної невпевненості Путіна.

Вона нагадує пропагандистську кампанію нацистів навколо "зброї відплати", якою було оголошено, до речі, теж балістичну ракету Фау-2. Гітлер намагався тоді схопитися за неї як потопельник за соломинку.

Путін – боягузливий і слабкий. Дозвіл на удари по російській території його персонально налякав.

У результаті він на два тижні просто заліг на дно. Російський недофюрер боїться Заходу і не готовий до військової конфронтації з ним. Його можна дотиснути.

Він це розуміє і, як всякий боягуз, намагається першим налякати супротивника. Якщо тиск посилиться, Путін від страху просто остаточно злетить із котушок і його зжере власне оточення.

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