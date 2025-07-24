Протесты во время войны – это все равно риски, как бы мы ни любили своих детей. Может там хоть кто-то сказать: "Что вы делаете, астанавитесь?"

Промежуточные наблюдения за тем, что уже произошло (разумеется, субъективные, а как же без этого):

1. Для меня главное – то, что прозевали, пропустили практически все политические силы: появление нового энергичного, активного поколения, которому они сейчас не могут ничего предложить.

Это касается абсолютно ВСЕХ, простите меня, уважаемые политики, которые это читают.

А те, кого я не уважаю, пока пытались забетонировать свой ядерный электорат или не спугнуть правдой, не заметили, как изменилась и электоральная, и настроенческая картинка.

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Интересно наблюдать, как сейчас многие пытаются вписаться в эту реальность юных граждан или вписать их в свою – а не вписывается.

2. Не слишком успела сориентироваться российская пропаганда.

Все, на что они сподобились – традиционные "соросята", "внешнее управление", "американская крыша" над антикоррупционными органами, "борьба внутри клики", конспирология – это такой устаревший смысловой пласт, который никого не трогает и ничто по сравнению с искренней энергией сопротивления.

3. Крупные западные медиа писали, что "люди протестуют против сворачивания антикоррупционных усилий", много цитировали протестующих, писали, что это протест против "попытки концентрации власти в руках президента" – это все про субъектность граждан.

Фактически, этот протест спас имидж Украины, но не президента. Это важный урок для любого, кто считает, что Украина – это он.

4. Общественный вещатель и независимые медиа.

Уважаемая аудитория, это – ваше все. Цените и защищайте их. Не все, что в Телеграме, не Труха и прочие, и даже не любимые блогеры – а именно они.

5. "Это вышла кучка детей, а бабушкам на лавочке все равно" – я такое много где видела и скажу:

На лавочках перемены не делают.

Перемены и влияние – всегда дело немногих пассионариев, которые указывают (или напоминают) направление движения. Я видела плакат у очень юного парня, который в 2013 году еще в школу не ходил: "Молодежь все еще хочет в ЕС".

Это, собственно, про преемственность отстаивания ценностей и про то, что такие акции – не столько про антикоррупционные органы, сколько про принципы и их как символы права и свободы.

6. Матюки

Если бы вы об этом много не писали, я бы и не обратила отдельно внимания.

Как по мне, эти остроумные, смешные, хулиганские надписи – самый интеллигентный и конструктивный способ выражения агрессии с учетом обстоятельств, которые и так очевидны, которые я тут уже не буду описывать.

7. Важное и сложное.

Этот протест не удалось противопоставить военным – а это был бы самый большой риск. Потому что там были военные, потому что там было много детей военных, потому что там были лозунги о уважении к армии.

И средний возраст участников и участниц такой, что даже самая циничная тварь не спросит: "а чего не в окопе?"

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8. И самое интересное для меня:

Кто все это придумал в Офисе или где, как можно быть настолько далеким от реальности и украинских граждан? За что им платят?

Существует ли хоть какая-то система, которая проверяет реальность (например, департамент сдерживания фейлов)? Потому что протесты во время войны – это все равно риски, как бы мы ни любили своих детей. Может там хоть кто-то сказать: "Что вы делаете, астанавитесь?".

И какую информацию о настроениях и состоянии общества получает президент? Да он же и сам может открыть интернет, почитать что-нибудь.

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