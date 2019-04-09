Новые борды с Порошенко и предвыборная риторика России

Именно вчера на ICTV президент Порошенко заявил, что не считает Зеленского ставленником Кремля. Надеюсь, что появление предвыборных бордов "Порошенко против Путина 21 апреля" - неудачный выпад политических оппонентов против новой риторики Петра Алексеевича. Ибо если это не так, то с командой у гаранта действительно огромные проблемы.

Напомню, что тезис о "единственном неудобном Кремлю" и "борьбе с пятой колонной" активно использовался перед первым туром и дал результаты, зафиксированные в протоколах ЦИК. То есть, он сработал, но лишь на часть избирателей - причем меньшую (это ключевое слово) часть.

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Сегодня задача команды Порошенко (если они, конечно, хотят победить) - достучаться до тех, кто не голосовал за их лидера в первом туре. Это невозможно сделать без изменения подходов. Обвинять во всех смертных грехах значительную часть населения, расчитывая при этом получить их голоса - это, если мягко сказать, несколько неразумно и наивно.

О смене риторики заявлял и сам президент, он же говорил о смене политики, смене кадров. На этом фоне дальнейшее использование самого опасного (и несработавшего) посыла выглядит крайне странно.

Кроме того, если оппоненты начнут играть на этом поле, ответка может прилететь весьма неприятная. Например, если брать за основу анализ активности телеканалов перед первым туром, то про Петра Порошенко в позитивном ключе говорили на Прямом (естественно), чуть меньше на Пятом (тоже понятно), а также на каналах 112 и NewsOne - и это уже странно, если учесть, что этими медиа-ресурсами владеет Медведчук - политик, которого можно спокойно и с чистой совестью назвать "пророссийским".

Тезис про "единственного, кто не устраивает Путина", тоже легко разбивается простой серией вопросов на тему "а когда Путин вообще говорил правду": когда он в марте 2014 говорил, что в Крыму нет российских военных? Когда в 2015 он то же самое говорил о Донбассе? Когда в 2018 он заговорил о репрессиях в отношении православных в Украине?

Но если кремлевский царек в принципе не заслуживает доверия, то с какой стати его тезис "кто угодно, кроме Порошенко" нужно принимать за чистую монету?

Россия, естественно, активно работает на этих выборах. В Кремле понимают, что явно пророссийский президент не имеет шансов избраться в Украине. А президентк, который начнёт проводить политику "удовлетворения хотелок России", слетит с должности за считанные недели.

Но для РФ чрезвычайно важно ослабление институтов власти в Украине. В том числе института президента, причем вообще независимо от фамилии очередного гаранта. В такую логику прекрасно укладывается как победа Петра Порошенко на фоне колоссального антирейтинга (и в условиях уже не конфликта, а полноценной политической войны с частью конкурентов), так и победа Зеленского со шлейфом "за него агитировала Россия".

Следующий этап - работа на парламентских выборах ради того, чтобы не допустить создания мощного и устойчивого (реформаторского и проевропейского) большинства. Естественно, что партии, декларирующие "курс на НАТО" и "курс на ЕС" так или иначе наберут суммарное большинство. Но (читаем выше) после нервной президентской кампании градус враждебности в обществе будет зашкаливать. А значит, устойчивой коалиции в Верховной Раде нам не видать. Хотите примеры? Да пожалуйста - посмотрите хоть на цирк последних двух месяцев, происходящий в Молдове.

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И после всего этого мы получим слабого (по политическим позициям) президента на фоне недееспособной, фрагментированной и раздираемой конфликтами Рады. Это то, что называется паралич власти. И это то, что наиболее выгодно Российской Федерации, поскольку именно со слабой властью (а не конкретно с Порошенко либо Зеленским) Путину будет намного легче разговаривать.

И это тот сценарий, на который активно работает Россия, по ситуации подыгрывая различным партиям в Украине. Главное для нее - плодить хаос и недоверие украинцев к украинцам.

И борды с лицами Порошенко и Путина прекрасно вписываются в это направление работы России.

Ещё раз повторю. Я очень надеюсь, что это либо прямая атака против президента (в таком случае есть почва для начала расследования спецслужбами), либо откровенная глупость (или саботаж) части его команды.

Про иные варианты, увы, даже думать не хочу.

(Источник - блог автора)