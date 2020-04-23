Новый фильм Офиса президента: в главных ролях Владимир Зеленский

22 квітня Офіс президента анонсував документальний фільм "Рік Президента Зеленського". Фільм про здобутки та перемоги шостого очільника України Володимира Зеленського (сьомого, якщо врахувати Олександра Турчинова), його переживання та мрії, трішки суму та стоми, але жодного значного негативу - що й не дивно.

Виробництвом фільму нібито займалася прес-служба Офісу. У всякому випадку, саме така інформація вказана у листі ОП до Суспільного, на якому транслювався фільм.

Читайте також - "Я закінчу війну до кінця терміну". Фільм про Зеленський - за хвилину

На цілих 51 хвилину Зеленський повертався на "великий екран". Без сумнівів я знав - цей фільм потрібно буде перевіряти на "достовірність".

До того ж, дзвіночком чи навіть дзвіницею стала його назва. Навряд чи він потрапив до нас з майбутнього, але як пояснити те, що президентом Зеленський став 20 травня після інавгурації і аж ніяк не в квітні. Правильна назва мала б звучати "11 місяців президента Зеленського".

А тепер по суті.

Перевіряючи фактологічні елементи цього фільму, я не почув жодного слова брехні! І це не жарт.

Жодної брехні, лише маніпуляції та перебільшення.

Насправді, ще були шість правдивих висловлювання та одне, яке оцінити було неможливо.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Але кому цікава правда?

Пройдемо по шести головних маніпуляціях та перебільшеннях.

- "180 законів за вісім місяців, 180 законів було прийнято в Верховній раді України. Де є така статистика?"

Маніпуляція

Взагалі, мірятися "законами" - справа невдячна. Особливо в даному випадку.

Багато законопроектів розробляло попереднє скликання Ради, тому хвалитися напрацюваннями інших не дуже чесно. Перш за все важлива якість, а не кількість. Прийняті 9-м скликанням Ради закони, усереднено були реформаторськими і хорошими (не обійшлося і без поганих чи відверто дурних). Але цього було не досить. Найбільше було зроблено все ж на початку 2015 року. За вісім місяців (точніше, за 237 днів – 29 серпня 2019-го до 22 квітня 2020-го) 9-те скликання ВР ухвалило 174 законопроекти. Для порівняння, 8-ме скликання лише за шість місяців роботи ухвалили практично стільки ж – 173 законопроекти.

- "Зараз у нас в країні чиновник максимум заробляє 47 000 грн. А були мільйони. Це ми змінили"

Маніпуляція

Якщо коротко - ні, не було мільйонів і ні, не змінили.

Розгорнута відповідь теж не надто складна:

13 квітня, через пандемію та карантин, Рада ухвалила зміни до бюджету. І там якраз є обмеження на зарплати для працівників бюджетних установ. Але обмеження тимчасове, і в ньому не враховують різні доплати та допомоги.

А "мільйонні зарплати" - це не про чиновників. В них таких зарплат ніколи не було.

Це, скоріше, йдеться про керівництво таких державних компаній, як НАК "Нафтогаз" чи "Укрпошта", яких обмеження не стосується.

Такі зарплати їм платять не просто так. Вони приносять Україні прибуток і перемоги (наприклад, Нафтогаз над Росією в Стокгольмському суді), на відміну від "ефективних менеджерів", які готові на держпідприємствах і безкоштовно працювати, адже в держави кишеня глибока.

Взагалі раджу читати якісні дослідження. Дуже простий висновок з одного такого матеріалу: низькі зарплати чиновників можуть бути причиною корупції – неправомірні вигоди можуть компенсувати низькі офіційні заробітки.

- "А ти бачиш, що відбувається в Верховній раді, коли якийсь закон пропонує Слуга народу, президент чи уряд – тисячі поправок, тисячі правок це, щоб просто загальмувати процес"

Маніпуляція

По перше, "тисячі правок" не так часто подавали. З тих, що були найбільше "на слуху": 4 000 поправок до законопроекту про обіг сільськогосподарських земель, 16 300 – до так званого "антиколомойського" законопроекту.

Читайте також: Коломойський або дефолт. Який вибір зробить Володимир Зеленський

І якщо "ринок землі" гальмували депутати ОПЗЖ, то "антиколомойський законопроект" - рекордсмен з кількості правок - самі "слуги народу":

- Антон Поляков (колишній депутат "СН") – 6033 правки;

- Віктор Бондар ("За майбутнє") – 1911;

- Дмитро Чорний ("СН") – 1781;

- Ольга Василевська-Смаглюк ("СН") – 1689;

- Олег Дунда ("СН") – 1656;

- Сергій Демченко ("СН") – 1463;

- Олександр Дубінський ("СН") – 1199.

Так хто там кому заважає?

- "Тому, коли ми говоримо, такими великими літерами пишемо на кожному там плакаті – ось вона, друга черга медичної реформи, ми її бачимо зараз, що після коронавірусу потрібно змінити повністю підхід"

Маніпуляція

Реформа "вторинки" почалася 1 квітня 2020 року (хоч і з великим боєм). Для того, щоб побачити та оцінити результат будь-якої реформи, потрібен час. Навряд чи можна зробити висновки про необхідність повної зміни підходу за 20 днів реформи.

- "Пам’ятаєш, як дорога Маріуполь-Запоріжжя, так? За три місяці ми її побудували"

Перебільшення

Дорогу не побудували, а доремонтували - це різні речі, як по часу, так і по грошах. Крім того, частину дороги (60 км) почали ремонтувати ще в 2016 році.

- "Далі був закон згідно нашої програми – ми знімемо депутатську недоторканність. Теж було велике обурення, навіть у новій Верховній раді, але, слава Богу, у нас є моно більшість і, слава Богу, нам вдалось, ми зняли депутатську недоторканність"

Перебільшення

За законопроект голосували всі партії та позафракційні депутати (за винятком "ОПЗЖ"), а не лише монобільшість. Тому "великим обуренням" це складно назвати.

Доречі, проект Закону "про недоторканність" був внесений до ВРУ ще в жовтні 2017 року за ініціативи… екс-президента Петра Порошенка. Пізніше ВРУ спрямувала цей законопроект до Конституційного Суду, який надав свої висновки лише 19 червня 2019 року.