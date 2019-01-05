Новый лендлиз: как США могут помочь Украине на Азове

Полтора месяца назад Россия напала на Украину в Керченском проливе и взорвала этим новостные ленты. В ответ президент США Дональд Трамп отменил встречу на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным. Другие страны также осудили действия Кремля.

Но вскоре это событие с новостных лент ушло. Наблюдаемый сейчас ответ Запада - крайне слабый, - означает, что Путин получил тактическое преимущество, а это делает более вероятным, что Москва продолжит эскалацию.

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У многих есть соблазн посчитать, про произошедшее нападение является проблемой исключительно Украины, но это было бы безусловной глупостью.

Кремль проводит ревизионистскую политику, направленную на ослабление НАТО и Европейского Союза. На этом этапе его агрессия направлена на Украину.

Самый рациональный способ для США помешать усилиям Путина - заставить его заплатить высокую цену за войну против Украины. Это может быть сделано с очень низкими для нас затратами: введение санкций против российских лидеров и ее экономики и передача вооружений Украине. Уже были предложены различные варианты санкций, но пока никто не указал, какое конкретно оружие могут предоставить Соединенные Штаты, чтобы снизить уязвимость Украины.

Нам следует предоставить Украине как минимум шесть, а может быть и двенадцать патрульных торпедных катеров класса Mark V (в настоящее время у ВМФ США на вооружнии приняты аналогичные катера следующего поколения класса Mark VI - Ред). Они должны быть оснащены не менее чем пятидесятью, а возможно сотней ракет Hellfire. Соединенные Штаты также должны предоставить как минимум 100 противокорабельных ракет Harpoon. Катера Mark V могут быть доставлены в Мариуполь и Бердянск воздушным путем, украинские порты на Азовском море.

На что способно это оружие?

В Соединенных Штатах хранится большое количество противокорабельных ракет Harpoon производства 1970-х годов. Они могут быть предоставлены Украине бесплатно - это даже позволит сэкономить нам расходы на их хранение. ВМФ США использует более новые ракеты этого типа. Дальность действия Harpoon - более пятидесяти миль, и это может стать серьезной проблемой для российских кораблей, приближающихся к Мариуполю или Бердянску, и, конечно, для любой десантной операции против азовского или черноморского побережий Украины.

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Передача катеров класса Mark V даст возможность Соединенным Штатам помочь Украине усилить ее военно-морское присутствие в Азовском море. Украинский флот в Азовском море не может сравниться с российским по огневой мощи. Однако маневренные патрульные катера достаточно серьезная сила, представляющая опасность и для более крупных российских кораблей. Помимо штатного торпедного вооружения Mark V, США могут сделать эти катера еще более серьезной угрозой для российского флота, придав им антикорабельные ракеты Hellfire, которые могут быть запустаться с Mark V.

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Наконец, нам следует также предоставить радарные и интеллектуальные системы, которые помогли бы украинским военным отслеживать движение российского флота в Азовском море. Это важно и для оценки угрозы, которая исходит от этого флота, и для наведения на корабли противника. Задача, конечно, не в том, чтобы побудить Украину стрелять по российскому флоту, а в том, чтобы дать ей возможность отбиться в случае провокации, - именно эта возможность станет определенным фактором сдерживания агрессии в Азовском море. Сегодня Москва открыто пользуется отсутствием каких бы то ни было факторов военно-морского сдерживания.

Кремль установил подавляющее военное превосходство в Азовском море, а нападением на украинские военные корабли в конце ноября и их захватом продемонстрировал, что не желает никакого усиления Украины в этих водах.

С апреля Москва использовала это превосходство, чтобы блокировать морские перевозки в украинские азовские порты, сократив грузовой трафик как минимум наполовину. Кроме того, военно-морское доминирование также дает Москве возможность проводить десантные военные операции против азовского побережья Украины.

Соединенные Штаты не могут компенсировать военно-морское превосходство Москвы в Азовском море, равно как и не в состоянии компенсировать сухопутное превосходство Кремля в войне на Донбассе. Однако Соединенные Штаты могли бы предоставить Украине средства, которые дадут возможность Украине создать асимметричный вызов для Москвы на Азове. В некотором смысле это похоже на предоставление Украине "джевелинов", которое во многом способствовало снижению броневого преимущества Москвы на Донбассе и убедило Киев в том, что позиция США остается твердой.

Реакция США на спровоцированную в конце ноября Москвой эскалацию была неудовлетворительной, и если мы ограничимся отменой запланированных встреч, Путин, скорее всего, воспримет это зеленый свет для дальнейших действий. Путин представляет все большую угрозу для международного порядка, и безнаказанность поощряет его эту угрозу наращивать. Поэтому настало время действовать.

Материал "Cheap Ways to Make Putin Pay in Ukraine"

опубликован на сайте Atlantic Council

в рамках проекта UkraineAlert