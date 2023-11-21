Новый президент Аргентины может принести Украине один безоговорочный плюс

В Аргентине во втором туре президентских выборов, состоявшихся в это воскресенье, победил ультраправый либертарианец, 53-летний музыкант и звезда Тик-току Хавьер Милей.

Милея поздравил экспрезидент США Дональд Трамп "Весь мир наблюдал! Я очень горжусь вами. Вы перевернете свою страну с ног на голову и по-настоящему сделаете Аргентину снова большой!", – написал он в соцсетях.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также поздравил Милея с избранием "и народ Аргентины – с проведением свободных и справедливых выборов".

По словам Салливана, США "с нетерпением будут ждать развития крепких двусторонних отношений, основанных на общем приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности".

По данным Reuters, Милей обещает экономическую шоковую терапию в стране, которая страдает от кризиса.

Его планы предполагают сокращение расходов, закрытие центрального банка, отказ от песо и переход на доллар США.

Отмечается, что победа Милея может повлиять на торговлю зерном, литием и углеводородами.

Он подверг критике Китай и Бразилию, заявив, что не будет иметь дела с коммунистами и выступает за укрепление связей с США.

Милей также решительно осуждает аборты, стремится к смягчению законов об оружии и критикует аргентинца папу Франциска.

Ранее он носил бензопилу, символизировавшую необходимость сокращений расходов, но в последние недели отказался от этого образа, чтобы иметь имидж умеренного политика.

Должен сказать, что без реновации политической системы, которая должна предусматривать построение устойчивых отношений между политическими партиями и избирателями, все чаще в мире будут побеждать харизматические экспериментаторы.

Что именно интересно, что при победе Трампа на выборах Президента США, у Милея может быть шанс на реализацию этого эксперимента.

Из важного для Украины стоит отметить ожидание отказа вхождения в БРИКС, которую РФ рассматривает как противовес ЕС, или даже НАТО.

Это не позволит усилить антизападный блок.

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