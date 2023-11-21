UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Жизнь
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый президент Аргентины может принести Украине один безоговорочный плюс

Цей матеріал також доступний українською
Новый президент Аргентины может принести Украине один безоговорочный плюс

член правления в Центр конституционного моделирования
21.11.2023, 08:22

В мире все чаще будут побеждать харизматические экспериментаторы

В Аргентине во втором туре президентских выборов, состоявшихся в это воскресенье, победил ультраправый либертарианец, 53-летний музыкант и звезда Тик-току Хавьер Милей.

Милея поздравил экспрезидент США Дональд Трамп "Весь мир наблюдал! Я очень горжусь вами. Вы перевернете свою страну с ног на голову и по-настоящему сделаете Аргентину снова большой!", – написал он в соцсетях.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан также поздравил Милея с избранием "и народ Аргентины – с проведением свободных и справедливых выборов".

По словам Салливана, США "с нетерпением будут ждать развития крепких двусторонних отношений, основанных на общем приверженности правам человека, демократическим ценностям и прозрачности".

По данным Reuters, Милей обещает экономическую шоковую терапию в стране, которая страдает от кризиса.

Его планы предполагают сокращение расходов, закрытие центрального банка, отказ от песо и переход на доллар США.

Отмечается, что победа Милея может повлиять на торговлю зерном, литием и углеводородами.

Он подверг критике Китай и Бразилию, заявив, что не будет иметь дела с коммунистами и выступает за укрепление связей с США.

Милей также решительно осуждает аборты, стремится к смягчению законов об оружии и критикует аргентинца папу Франциска.

Ранее он носил бензопилу, символизировавшую необходимость сокращений расходов, но в последние недели отказался от этого образа, чтобы иметь имидж умеренного политика.

Должен сказать, что без реновации политической системы, которая должна предусматривать построение устойчивых отношений между политическими партиями и избирателями, все чаще в мире будут побеждать харизматические экспериментаторы.

Что именно интересно, что при победе Трампа на выборах Президента США, у Милея может быть шанс на реализацию этого эксперимента.

Из важного для Украины стоит отметить ожидание отказа вхождения в БРИКС, которую РФ рассматривает как противовес ЕС, или даже НАТО.

Это не позволит усилить антизападный блок.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 