В Аргентині в другому турі президентських виборів, що відбулися цієї неділі, переміг ультраправий лібертаріанець, 53-річний музикант і зірка тіктоку Хав'єр Мілей.

Мілея привітав експрезидент США Дональд Трамп "Увесь світ спостерігав! Я дуже пишаюся вами. Ви перевернете свою країну з ніг на голову і по-справжньому зробите Аргентину знову великою!" – написав він у соцмережах.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван також привітав Мілея з обранням "і народ Аргентини – з проведенням вільних і справедливих виборів".

За словами Саллівана, США "з нетерпінням чекатимуть розвитку міцних двосторонніх відносин, заснованих на спільній прихильності правам людини, демократичним цінностям і прозорості".

За даними Reuters, Мілей обіцяє економічну шокову терапію в країні, яка потерпає від кризи.

Його плани передбачають скорочення витрат, закриття центрального банку, відмову від песо й перехід на долар США.

Зазначається, що перемога Мілея може вплинути на торгівлю зерном, літієм і вуглеводнями.

Він розкритикував Китай і Бразилію, заявивши, що не матиме справи з комуністами й виступає за зміцнення зв'язків зі США.

Мілей також рішуче засуджує аборти, прагне пом'якшення законів про зброю і критикує аргентинця папу Франциска.

Раніше він носив бензопилу, що символізували необхідність скорочень витрат, але в останні тижні відмовився від цього образу, щоб мати імідж помірного політика.

Маю сказати, що без реновації політичної системи, яка має передбачати побудову сталих стосунків між політичними партіями та виборцями, дедалі частіше у світі перемагатимуть харизматичні експериментатори.

Що саме цікаве, що у разі перемоги Трампа на виборах Президента США, у Мілея може бути шанс на реалізацію цього експерименту.

З важливого для України, варто зазначити очікування відмови входження до БРІКС, яку РФ розглядає як противагу ЄС, чи навіть НАТО.

Це не дозволить посилити антизахідний блок.

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