Путин фактически отправил на переговоры в Стамбул бутафорскую делегацию — такую, которая ни на что не может согласиться и которая ясно сигнализирует о его нежелании делать то, чего, по словам Трампа, он хочет больше всего — договориться о прекращении боевых действий. И Трамп — как всегда, когда Путин делает прямо противоположное тому, чего Трамп якобы хочет, — начинает защищать российского диктатора.

Как мы к этому пришли?