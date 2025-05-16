Мнение
Ну что ж, Путин, безусловно, считает, что Трамп — лжец
Филлипс О'Брайен
американский историк и профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете, Шотландия
Путин фактически отправил на переговоры в Стамбул бутафорскую делегацию — такую, которая ни на что не может согласиться и которая ясно сигнализирует о его нежелании делать то, чего, по словам Трампа, он хочет больше всего — договориться о прекращении боевых действий. И Трамп — как всегда, когда Путин делает прямо противоположное тому, чего Трамп якобы хочет, — начинает защищать российского диктатора.
Как мы к этому пришли?
- После провала лидеров ЕС в субботу, когда они пригрозили Путину суровыми дополнительными санкциями, если он не согласится на безусловное прекращение огня в понедельник (где те санкции?), Путин ответил условием — что переговоры могут пройти в Стамбуле в этот четверг.
- Трамп использовал ход Путина, чтобы давить на Зеленского с требованием приехать на переговоры, и усомнился, что украинцы вообще хотят заключить сделку.
- Зеленский неожиданно переиграл и Путина, и Трампа, не только согласившись на переговоры в Стамбуле, но и заявив, что лично туда приедет.
- И Путин, и Трамп сделали все возможное, чтобы лично не ехать на переговоры. Путин сразу это исключил — Трамп уклонялся.
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