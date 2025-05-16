Путін фактично відправив на переговори в Стамбул бутафорську делегацію — таку, яка не може ні на що погодитися і яка чітко сигналізує про його небажання робити те, чого, за словами Трампа, він хоче найбільше — домовитися про припинення бойових дій. І Трамп — як завжди, коли Путін робить прямо протилежне тому, чого Трамп, нібито, прагне, — починає з захисту російського диктатора.

Як ми до цього дійшли?