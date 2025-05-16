Думка
Путін, схоже, вважає, що на слова Трампа можна не зважати
Філліпс О'Брайєн
американський історик, професор стратегічних досліджень в Сент-Ендрюському університеті, Шотландія
Путін фактично відправив на переговори в Стамбул бутафорську делегацію — таку, яка не може ні на що погодитися і яка чітко сигналізує про його небажання робити те, чого, за словами Трампа, він хоче найбільше — домовитися про припинення бойових дій. І Трамп — як завжди, коли Путін робить прямо протилежне тому, чого Трамп, нібито, прагне, — починає з захисту російського диктатора.
Як ми до цього дійшли?
- Після провалу лідерів ЄС у суботу, коли вони пригрозили Путіну суворими додатковими санкціями, якщо він не погодиться на безумовне припинення вогню у понеділок (де ті санкції?), Путін відповів умовою — що переговори можуть відбутися в Стамбулі цього четверга.
- Трамп використав хід Путіна, щоб тиснути на Зеленського з вимогою приїхати на переговори, і засумнівався, що українці взагалі хочуть укладати угоду.
- Зеленський несподівано переграв і Путіна, і Трампа, не лише погодившись на переговори в Стамбулі, а й заявивши, що особисто туди приїде.
- І Путін, і Трамп зробили все можливе, щоб особисто не їхати на переговори. Путін одразу це виключив — Трамп ухилявся.
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