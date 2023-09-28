О чем говорят кадровые проблемы Минобороны

Цинический взгляд на войну состоит в том, что война дает нам шанс построить эффективное государство. Политики, ранее скованные условиями законов, избирательных технологий, потенциального гражданского неповиновения – в условиях войны могут реализовать любую реформу, даже наиболее неприемлемую в обществе.

И так получилось, что базовая экосистема работы политиков – это государственный аппарат. В нем они живут, им управляют и направляют его. Так что логично было бы ожидать, что монобольшинство Слуги народа и президент Зеленский, пришедшие с лозунгами побороть бюрократию и чиновничий беспредел, смогут использовать этот шанс. Смогут после двух лет бестолковых экспериментов, остановки реформы государственного управления, возобновления реформы с другими условиями, с кадровыми лифтами и кадровыми землетрясениями – смогут сделать быстро и просто, банально скопировав рабочую систему. А все, что придерживается старых правил – безжалостно обрезать.

К сожалению, ситуация с Министерством обороны показывает, что ни одна кадровая инициатива не работает – нет "лифта", нет списков, нет готовых команд и все фактически происходит "на лету". И это же мы видим только верхний уровень, заместителей министров и государственного секретаря, которые действительно могут почти ни на что не влиять, в то время как руководители подразделений осуществляют реальное управление. Их же тоже нужно поменять/оставить/обучить и т.д.

В этом отношении возникает логический вопрос. А почему не вернуть вспять систему, которая начала работать в 2016-2017 годах, зарекомендовала себя во многих случаях как эффективная, и вообще могла быстро решать поставленные задачи.

Для этого нужно не так уж много сделать. Первое – это дать системе право на ad hoc действия, которые позже можно закрепить в нормативке. Это особенно важно сейчас, когда нужно принимать решение быстро, часто без соблюдения всех процедур. Для этого восстанавливаются отдельные подразделения – офисы реформ; также возвращаются полномочия агентствам (экспорта, инвестиций), создаются новые агентства, которые могут разрабатывать политики, представлять их на заседаниях правительства и решениями правительства быстро вводить в жизнь.

Именно так происходила реформа полиции, создавался офис инвестиций, и именно так мы реализовали проект по единому национальному бренду UkraineNow. Будь я сейчас государственным секретарем и попытался что-то аналогичное внедрить – я бы просто уперся в стенку внутренней бюрократии и многочисленные предостережения (вся коммуникация только через ОПУ, а ОПУ ничего не хочет коммуницировать, что не они придумали). Фактически сейчас бюрократические препятствия для управленцев высшего звена значительно больше, чем это было в 2017-2019 годах! Это абсолютно ненормально, и это отрицательно сказывается на всех процессах в государстве. И президент потом удивляется, почему так мало инициатив и почему мало кто хочет идти работать в правительство.

Следующая задача – сделать справедливым финансирование государственного аппарата. Многие говорят о необходимости служения, обязанности государственного служащего. И это действительно так для высших должностей – министра, заместителей. Однако под ними находится большая команда менеджеров, "руками" создающих реформы. И у этих людей нет подушки, а есть семьи. И они не могут эффективно работать за 6-15 тыс. грн в месяц. Могут делать вид работы, но не давать результата.

При этом в зарплатах есть серьезные искажения. Начинающие аналитики в аппарате СНБОУ свободно могут получать 60 000 грн, в то время как руководитель департамента в МКИП – 25 000. Что касается советников, работников патронатки - искажение становится еще больше, ведь эти люди не декларируются, а значит, могут свободно получать и 150 000, выбирая весь зарплатный фонд целого министерства.

Поэтому ключевая задача сегодня – как можно скорее принять законопроект 8222 (о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей) в целом, чтобы создать условия для справедливых зарплат внутри государственного аппарата, дать людям возможность получать честно за работу, которую они делают.

Параллельно следует вернуть систему оценки хотя бы в рамках годового плана действий правительства. Он не идеален, но это была хоть какая-то система KPI, оптимизации и просмотра лишних и несвойственных функций. Сейчас вообще нет ничего.

И, наконец, нужно дать людям ощущение справедливости и стабильности. Если ты приходишь реализовывать проект, то должен быть уверен, что имеешь задекларированное время на его внедрение. Ты защищен законом, и тебя не уволят только потому, что пришел новый министр. Создаются предпосылки для того, чтобы люди оставались, могли защищать свои проекты и расти внутри института. Часто министрами становятся именно такие специалисты, и в Украине много примеров качественного карьерного роста. Если же есть определенный конфликт – тогда возможна ротация между разными органами, и это тоже работало – в рамках кадрового резерва.

Качественное государственное управление начинается с успешных кейсов, закрепляемых процедурами и нормами.

К сожалению, большинство таких кейсов последних лет перечеркнуто и отложено. Институт государственных секретарей уничтожен, офисы реформ закрылись, кадровый резерв "скис", конкурсы не работают. Логично, что в этих условиях все самое плохое, что есть в бюрократии, подняло голову и диктует свои условия. Вместо становиться сильнее, мы все больше возвращаемся в прошлое.

Практики "действовать исключительно в пределах и способе", "решение должно приобрести государственный вес" снова сильны как никогда. И это результат безответственного и авантюрного отношения к государственному управлению.

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