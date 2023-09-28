UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

О чем говорят кадровые проблемы Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
О чем говорят кадровые проблемы Минобороны

глава правления Института информационной безопасности
28.09.2023, 20:58

Нет "лифта", нет списков, нет готовых команд, и все фактически происходит "на лету"

Цинический взгляд на войну состоит в том, что война дает нам шанс построить эффективное государство. Политики, ранее скованные условиями законов, избирательных технологий, потенциального гражданского неповиновения – в условиях войны могут реализовать любую реформу, даже наиболее неприемлемую в обществе.

И так получилось, что базовая экосистема работы политиков – это государственный аппарат. В нем они живут, им управляют и направляют его. Так что логично было бы ожидать, что монобольшинство Слуги народа и президент Зеленский, пришедшие с лозунгами побороть бюрократию и чиновничий беспредел, смогут использовать этот шанс. Смогут после двух лет бестолковых экспериментов, остановки реформы государственного управления, возобновления реформы с другими условиями, с кадровыми лифтами и кадровыми землетрясениями – смогут сделать быстро и просто, банально скопировав рабочую систему. А все, что придерживается старых правил – безжалостно обрезать.

К сожалению, ситуация с Министерством обороны показывает, что ни одна кадровая инициатива не работает – нет "лифта", нет списков, нет готовых команд и все фактически происходит "на лету". И это же мы видим только верхний уровень, заместителей министров и государственного секретаря, которые действительно могут почти ни на что не влиять, в то время как руководители подразделений осуществляют реальное управление. Их же тоже нужно поменять/оставить/обучить и т.д.

В этом отношении возникает логический вопрос. А почему не вернуть вспять систему, которая начала работать в 2016-2017 годах, зарекомендовала себя во многих случаях как эффективная, и вообще могла быстро решать поставленные задачи.

Для этого нужно не так уж много сделать. Первое – это дать системе право на ad hoc действия, которые позже можно закрепить в нормативке. Это особенно важно сейчас, когда нужно принимать решение быстро, часто без соблюдения всех процедур. Для этого восстанавливаются отдельные подразделения – офисы реформ; также возвращаются полномочия агентствам (экспорта, инвестиций), создаются новые агентства, которые могут разрабатывать политики, представлять их на заседаниях правительства и решениями правительства быстро вводить в жизнь.

Именно так происходила реформа полиции, создавался офис инвестиций, и именно так мы реализовали проект по единому национальному бренду UkraineNow. Будь я сейчас государственным секретарем и попытался что-то аналогичное внедрить – я бы просто уперся в стенку внутренней бюрократии и многочисленные предостережения (вся коммуникация только через ОПУ, а ОПУ ничего не хочет коммуницировать, что не они придумали). Фактически сейчас бюрократические препятствия для управленцев высшего звена значительно больше, чем это было в 2017-2019 годах! Это абсолютно ненормально, и это отрицательно сказывается на всех процессах в государстве. И президент потом удивляется, почему так мало инициатив и почему мало кто хочет идти работать в правительство.

Следующая задача – сделать справедливым финансирование государственного аппарата. Многие говорят о необходимости служения, обязанности государственного служащего. И это действительно так для высших должностей – министра, заместителей. Однако под ними находится большая команда менеджеров, "руками" создающих реформы. И у этих людей нет подушки, а есть семьи. И они не могут эффективно работать за 6-15 тыс. грн в месяц. Могут делать вид работы, но не давать результата.

При этом в зарплатах есть серьезные искажения. Начинающие аналитики в аппарате СНБОУ свободно могут получать 60 000 грн, в то время как руководитель департамента в МКИП – 25 000. Что касается советников, работников патронатки - искажение становится еще больше, ведь эти люди не декларируются, а значит, могут свободно получать и 150 000, выбирая весь зарплатный фонд целого министерства.

Поэтому ключевая задача сегодня – как можно скорее принять законопроект 8222 (о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей) в целом, чтобы создать условия для справедливых зарплат внутри государственного аппарата, дать людям возможность получать честно за работу, которую они делают.

Параллельно следует вернуть систему оценки хотя бы в рамках годового плана действий правительства. Он не идеален, но это была хоть какая-то система KPI, оптимизации и просмотра лишних и несвойственных функций. Сейчас вообще нет ничего.

И, наконец, нужно дать людям ощущение справедливости и стабильности. Если ты приходишь реализовывать проект, то должен быть уверен, что имеешь задекларированное время на его внедрение. Ты защищен законом, и тебя не уволят только потому, что пришел новый министр. Создаются предпосылки для того, чтобы люди оставались, могли защищать свои проекты и расти внутри института. Часто министрами становятся именно такие специалисты, и в Украине много примеров качественного карьерного роста. Если же есть определенный конфликт – тогда возможна ротация между разными органами, и это тоже работало – в рамках кадрового резерва.

Качественное государственное управление начинается с успешных кейсов, закрепляемых процедурами и нормами.

К сожалению, большинство таких кейсов последних лет перечеркнуто и отложено. Институт государственных секретарей уничтожен, офисы реформ закрылись, кадровый резерв "скис", конкурсы не работают. Логично, что в этих условиях все самое плохое, что есть в бюрократии, подняло голову и диктует свои условия. Вместо становиться сильнее, мы все больше возвращаемся в прошлое.

Практики "действовать исключительно в пределах и способе", "решение должно приобрести государственный вес" снова сильны как никогда. И это результат безответственного и авантюрного отношения к государственному управлению.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
министерство обороны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 