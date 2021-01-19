О деле Навального: без Путина Россия была бы нормальной страной для нормальных людей

Специально для Радио.Свобода

Вся российская политика путинских десятилетий – это, собственно, и не политика вовсе, а перечень спецопераций различного масштаба.

Была спецоперация по уничтожению ЮКОСа с арестом Михаила Ходорковского, разворовыванием активов и предсказуемыми судебными приговорами. Была спецоперация по "умиротворению" Грузии, завершившаяся российско-грузинской войной и фактической аннексией грузинских автономий. Была спецоперация по захвату Крыма с участием "вежливых зеленых человечков" и уже формальной аннексией полуострова.

И вот теперь история с возвращением в РФ российского оппозиционера Алексея Навального из Германии тоже оформлена в духе банальной операции специальных служб – причем операции, которая является как бы аппендиксом к другому плану, плану отравления "фигуранта".

Сообщаем о прибытии самолета во Внуково – запускаем информацию о том, что самолет направлен на военный аэродром – отправляем самолет в Шереметьево – блокируем Внуково – задерживаем "фигуранта" в Шереметьево. Молодцы! Так и вижу, как руководители этой спецоперации пыхтят на каком-нибудь совещании, пытаясь разработать этот выдающийся план захвата и изоляции оппонента. И я уверен, что для них это самая что ни на есть политика.

А это – не политика. Это унтер-пришибеевщина. Это изгнание политики из жизни огромной страны. И дело даже не в том, что в логике спецопераций мыслит правитель этой самой огромной страны Владимир Путин. Дело в том, что сам авторитарный режим может существовать (и в современной России вовсе не сделали какого-то открытия), когда и если он подменяет правду пропагандой, а политику – спецоперациями.

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Мы же прекрасно понимаем, что уже сам отказ от пропаганды и спецопераций создал бы в России и вокруг нее совершенно иную политическую реальность.

Появилась бы непридуманная конкуренция на выборах, в которой потонули бы и "Единая Россия", и "Справедливая", а, может быть, и сам великий и ужасный правитель. Появилась бы реальная ответственность за коррупцию, и тогда расследованиями воровства ушлых чиновников занимался бы не блогер, ради изоляции которого нужно было ставить на уши два столичных аэропорта.

Грузия вела бы переговоры со своими автономиями о восстановлении территориальной целостности. Никакого Крыма в составе России – и никакого конфликта с Украиной и цивилизованным миром – тоже не было бы, потому что сами жители Крыма вне российской спецоперации не восставали против собственного государства, не проводили фейковых референдумов и не принимали решения о присоединении к России.

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Словом, что тут перечислять – это была бы нормальная страна для нормальных людей, находящаяся в уважительных отношениях с соседями и в диалоге с цивилизованным миром. Страна без одиночных пикетов, но с обычными демонстрациями, без санкций и антисанкций, без украденных территорий и награбленного добра. Да, и в этой стране вор обязательно сидел бы в тюрьме, а не в начальственном кабинете.

Но тогда это была бы Россия без Путина. Для того чтобы Россия оставалась страной для Путина, стареющие мужики в генеральских мундирах разрабатывают одну примитивную спецоперацию за другой, даже не понимая, каким нафталином от всего этого несет, и каким нафталином в результате несет от страны, которую они оседлали.

Потому что они привыкли дышать этим нафталином, как воздухом, и пуще "Новичка" боятся любого свежего дыхания. Даже на лютом морозе у входа в московские аэропорты.

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