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О главном: Казахстан, талоны на продукты, приключения Зеленского и его борьба с Порошенко

Цей матеріал також доступний українською
О главном: Казахстан, талоны на продукты, приключения Зеленского и его борьба с Порошенко

исполнительный директор Института мировой политики
11.01.2022, 20:43

На прошлой неделе было много событий. Что произошло? Коротко о главном, если вы что-то упустили

Владимир Зеленский отдыхал с приключениями. Петр Порошенко назвал дату возвращения в Украину и получил арест имущества и активов. Жозеп Боррель побывал на Украине. События в Казахстане стали сюрпризом для многих. Александр Лукашенко все активнее проводит линию Кремля.

Начало года в Украине, несмотря на разговоры о возможном российском вторжении, получилось традиционно праздничным, если не считать оттока полицейских из-за ухудшения условий оплаты труда и предположений о возможности введения карточек на отдельные продукты питания .

Здесь пригодится, по мнению советника президента Олега Устенко, может стать приложение Действие. Кстати, Кабинет министров Украины успел установить максимальную цену на батон и подсолнечное масло.

Неожиданности отпуска

Президент Украины Владимир Зеленский решил провести кратковременный отпуск в Буковеле – популярном горнолыжном курорте.

Там он случайно (ну конечно) оказался в одном отеле с Игорем Коломойским , очевидно, получив возможность обсудить проблемы прикладной деолигархизации.

Хуже другое: по украинскому политикуму циркулируют слухи, что Зеленский в конце недели отбыл на острова в Индийском океане, где меньше любопытных ушей и глаз.

Арест активов Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил, что 17 января вернется в Украину и воспользуется правом внеочередной встречи с генеральным прокурором. Время возвращения на Родину лидер "Европейской солидарности" пообещал использовать для диалога с партнерами Украины. Власти на заявление лидера оппозиции отреагировали асимметрично: в канун Рождества Печерский суд арестовал имущество и активы Порошенко , приняв решение таким образом, чтобы усложнить процедуру подачи апелляции.

Боррель в Украине

В Украине побывал Жозеп Боррель . Руководитель дипломатии Европейского Союза посетил Станицу Луганскую и провел в Киеве переговоры с оставшимся "на хозяйстве" премьером Денисом Шмыгалем. Заявление Борреля "Безопасность Европы невозможна без безопасности Украины" логично ложится в усиление риторики Запада в консультациях безопасности с Россией. На российское хамство VIP-уровня США, НАТО, ЕС отвечают все жестче, однако не отказываются от проведения переговоров.

Казахстан в огне

Драматические события в Казахстане привлекли внимание всего мира, и Украина не стала исключением. Похоже, президент страны Касим Жомарт Токаев решил ликвидировать дуумвират с участием Нурсултана Назарбаева, воспользовавшись заметным недовольством действиями Назарбаева со стороны рядовых граждан. Поэтому старая столица Алматы оказалась в руках бандитов и мародеров, а в Нур-Султане царил покой.

Привлечение военных контингентов из стран ОДКБ под предлогом борьбы с терроризмом выглядит условием сотрудничества Токаева и Кремля, ведь России очень важно в нынешней ситуации продемонстрировать Западу свой наступательный пыл, пусть и в Центральной Азии.

Лукашенко уже не изменить

Пока российские официальные лица соревнуются в жесткости заявлений в адрес США и их союзников, Александр Лукашенко окончательно превращается в кремлевского миньона. События в Казахстане он назвал "попыткой потопить Россию в крови", отметив, что 2022 год станет "годом новых союзов".

Действительно, в сознании многих нынешний год является годом летнего юбилея со дня образования СССР, хотя на самом деле тот появился в июле 1923 года. Ностальгия Путина по Советскому Союзу хорошо известна, поэтому стремление его восстановить в той или иной форме с высокой вероятностью станет modus operandi Кремля в этом году.

Лукашенко же успел призвать "вернуть Украину в лоно нашей церкви", в очередной раз использовав кремлевский нарратив в собственных публичных выступлениях.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Россия лукашенко игорь коломойский казахстан Буковель Зеленский Владимир Жозеп Боррель путин владимир
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