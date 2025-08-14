Чехия помнит историю Мюнхенского сговора – почему это важно для украинской дипломатии

В чешском обществе, среди рядовых чехов – особенно среди людей старшего поколения, – часто можно услышать эту фразу – O nás bez nás – "О нас без нас".

С ней еще не так давно, осенью 1989 года во время Бархатной революции, чехи выходили на демонстрации против произвола коммунистического режима, требуя права самим решать свое будущее.

"Не дадим без нас решать нашу судьбу", – требовали тогда демонстранты. "О нас без нас" – этот лозунг звучал громко на демонстрациях по всей Чехословакии.

События последних десятилетий показали, что чехи своей истории не забывают, вспоминают, в частности, 30 сентября 1938 года.

В тот день, в результате подписанного так называемого Мюнхенского соглашения, Судетская область – северо-восток чехословацких территорий – была присоединена к Германии.

Договор об аннексии этих земель 87 лет назад подписали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии, поэтому судьба Чехословакии была решена без представителей этой страны.

И тогда, да и сейчас, вспоминая это событие, чехи подчеркивают: "О нас без нас".

Эти исторические факты особенно остро резонируют в контексте событий в Украине, когда решается ее судьба.

Европейские и американские лидеры в поисках мирного выхода из российско-украинской войны встречаются, звонят, договариваются, при этом забывая об Украине.

Однако не могут принести нужных Украине результатов встречи главных политиков Европы, США и страны-агрессора России без Украины, заявляют украинские лидеры.

Большинство стран–членов Европейского союза, а также Верховный представитель Европейского союза Кая Каллас,настаивают на том, чтобы Украина и ее представители приняли участие в обсуждении результатов саммита между президентами США и России и условий окончания войны.

Но лучше всего, как свидетельствует история, заранее включать Украину во все переговорные процессы, чтобы не случилось "о нас без нас".

История доказывает, что без Украины договоренности об окончании российской агрессии, о мире в Украине, хоть на Аляске, хоть где-либо в мире, не будут иметь желаемого результата, которого уже четвертый год ждут украинцы.

Колонка опубликована Радио Свобода, перепечатка с разрешения редакции

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net