Чехія пам’ятає історію Мюнхенської змови – чому це важливо для української дипломатії

У чеському середовищі, між пересічними чехами – особливо серед людей старшого покоління, – часто можна почути цю фразу – O nás bez nás – "Про нас без нас".

Із нею ще не так давно, восени 1989 року під час Оксамитової революції, чехи виходили на демонстрації проти свавілля комуністичного режиму, вимагаючи права самим вирішувати своє майбутнє.

"Не дамо без нас вирішувати нашу долю", – вимагали тоді демонстранти. "Про нас без нас" – це гасло лунало гучно на демонстраціях у всій Чехословаччині.

Події останніх десятиліть засвідчили, що чехи своєї історії не забувають, згадують, зокрема, 30 вересня 1938 року.

Того дня, внаслідок підписаної так званої Мюнхенської угоди, Судетська область – північний схід чехословацьких теренів – була приєднана до Німеччини.

Договір про анексію цих земель 87 років тому підписали представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, відтак доля Чехословаччини була вирішена без представників цієї країни.

І тоді, та й нині, згадуючи подію, чехи наголошують: "Про нас без нас".

Ці історичні факти особливо гостро резонують у контексті подій в Україні, коли вирішується її доля.

Європейські та американські лідери в пошуках мирного виходу з російсько-української війни зустрічаються, телефонують, домовляються, водночас забуваючи про Україну.

Однак не можуть принести потрібних Україні результатів зустрічі чільних політиків Європи, США і країни-агресора Росії без України, заявляють українські лідери.

Більшість країн–членів Європейського союзу, нині також Верховна представниця Європейського союзу Кая Каллас,наполягають на тому, щоб Україна та її представники взяли участь в обговоренні результатів саміту між президентами США та Росії і умов закінчення війни.

Але найкраще, як свідчить історія, заздалегідь включати Україну в усі переговорні процеси, щоб не сталося "про нас без нас".

Історія доводить, що домовленості про закінчення російської агресії, про мир в Україні без України, чи то на Алясці, чи будь-де у світі, не матимуть бажаного результату, якого вже четвертий рік чекають українці.

Колонка опублікована Радіо Свобода, передрук із дозволу редакції

