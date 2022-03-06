О победе. Так или иначе, для восстановления мира нет альтернативы устранению Путина

В соавторстве с Андреем Длигачем и Михаилом Винницким

Кому-то может показаться, что это не ко времени, потому что мы переживаем пиковый момент войны. Но невозможно одержать победу, если не понимаешь, что она такое и как должна выглядеть.

1. Основой победы Украины есть победа и героизм Вооруженных сил и устойчивость граждан Украины. Но победа Украины не может быть достигнута исключительно военным способом.

Представьте себе день, когда украинская территория полностью очищена от русских войск. В этот момент должно быть заключено перемирие. Но на практике оно будет означать, что РФ получит время для накопления сил, анализа ошибок и более качественной подготовки перед последующим ударом. Заморозка конфликта с перспективой его восстановления нас не устраивает.

Перенос военных действий на российскую территорию также невозможен:

– Украина не имеет на это ресурсов, и даже Гитлер не имел;

– в глазах Запада роли поменяются, мы будем агрессором, РФ жертвой;

– пересечение российской границы украинскими войсками консолидирует россиян к защите;

– главное: захват Москвы не имеет смысла, потому что Владимир Путин сидит в бункере не там и кнопка у него не там;

– да и вообще вместо того, чтобы умирать на русской земле, лучше жить в европейской Украине.

2. Победа Украины означает не просто полноценный мир на приемлемых для Украины условиях, а исчезновение постоянной угрозы существованию Украины со стороны РФ. А это может произойти только по внутренним российским причинам – ведь ключи от победы обычно лежат там же, где и ключи от развязывания войны. Победа напрямую связана с принципиальными политическими изменениями в РФ.

Пока РФ остается авторитарным государством с безумным диктатором во главе, угроза для Украины является постоянной и неизбежной.

Как его заменить? – это важный вопрос, который мы предлагаем обсудить.

3. Анализ, проведенный многочисленными исследователями, показывает, что политические изменения в РФ невозможны в результате "российского Майдана", т.е. снизу, ибо российское общество атомизировано, распылено, запугано, не имеет опыта сопротивления, обманутое пропагандой, не имеет критической массы (особенно в отношении антипутинской повестки дня).

Политические изменения в РФ возможны только сверху, в результате действий разных властных субъектов, в результате дворцового переворота.

4. Усматривается путь, имеющий два варианта. Накопление критической массы недовольства Путиным приведет к бунту генералов, силовиков, олигархов, региональных лидеров.

Поэтому или в одном варианте обанкротившегося диктатора убирают (насовсем или в Гаагу), а его место занимает более приемлемое для мира (и, конечно, Украины) лицо.

Или же в другом варианте РФ немедленно начинает распадаться: региональные лидеры договариваются с силовиками и олигархами о демонтаже мозаичной страны (это будет похоже на распад СССР после ГКЧП).

Так или иначе, для восстановления мира нет альтернативы устранению Путина.

На повышение вероятности этого сценария влияет также низовая социальная активность (антивоенные протесты, отказы солдат воевать, национальные протесты и т.д.) – хотя она из-за незначительной численности и низкого влияния сама не способна что-либо изменить, но является важным индикатором для "верхов". Российская верхушка в какой-то момент это увидит и решит, что старый диктатор является слишком большой угрозой для них самих, но его устранением можно откупиться от Запада.

Вывод: победа для Украины выходит за рамки сугубо военного поражения РФ, а напрямую связана с отстранением Путина от власти.

Однако следует помнить, что убивающий Дракона становится Драконом. Важно использовать момент для проведения тотальной модернизации политической системы РФ.

Стратегический коридор: устранение Путина – вывод войск и возвращение всех территорий – мир с Украиной на украинских условиях – суд над военными преступниками – контрибуция и репарации в пользу Украины – начало демократизации, демилитаризации, денацификации, декоммунизации и десталинизации РФ – восстановление прав национальных республик – постепенное смягчение санкций – возвращение РФ в течение одного поколения в клуб нормальных стран (скорее всего, в других границах).

(Кстати, стоило бы Украине с национальными республиками подписать соглашения, хоть они и не субъекты международного права. Тогда чеченцы и буряты в Украину будут ехать не воевать, а разве что как туристы.)

Если вы думаете, что все это невозможно, давайте посмотрим на то, в какой экономической ситуации оказалась РФ:

1. Ограничение доступа к мировой финансовой системе.

2. Замораживание интернациональных активов, дефолт в близкой перспективе.

3. Девальвация рубля.

4. Значительная инфляция, падение реальных доходов.

5. Рост учетной ставки, удорожание кредитов.

6. Ряд банковских банкротств, утрата депозитов.

7. Обвал фондового рынка, массовая потеря сбережений, обесценивание активов.

8. Запрет полетов, изъятие самолетов в перспективе вывода из эксплуатации из-за нехватки запчастей.

9. Закрытие морских портов.

10. Ограничение критического импорта, включая электронику.

11. Разрыв производственных цепочек, нехватка запчастей, нарастание технологического отставания.

12. В перспективе – остановка целых отраслей из-за нехватки компонентов и технологий.

13. В перспективе – дефицит продовольствия из-за нехватки посевного материала.

14. Выход глобальных компаний с русского рынка, увольнение служащих.

15. Ограничения русского экспорта, в том числе нефти, газа, золота.

16. Недоступность базовых электронных услуг.

17. Замораживание деятельности платежных систем.

18. Замораживание, а затем национализация активов за границей.

19. Прекращение выдачи "золотых виз" (проживание в обмен на инвестиции).

20. Ограничение поездок за границу.

21. Выход иностранных инвесторов из российских проектов.

22. Кризис платежей, банкротства компаний.

23. Сокращение рабочих мест.

24. Ограничение участия в международных организациях, спортивных соревнованиях и т.д.

25. Выезд IТ-индустрии, сокращение государственного бюджета.

И это не все. И это только первые дни войны.

Разумеется, РФ будет искать и находить щели, которые также будут постепенно перекрываться.

Фактически за первую неделю войны РФ была отброшена на 20, если не больше лет назад в экономическом и технологическом отношении.

Русские в принципе готовы страдать из-за величия своей страны. 63% россиян положительно оценивают внешнюю политику своей страны, 59% поддерживают военные действия в Украине. Лишь 16% видят инициатором обострения Россию. Возвращение к границам СССР поддерживают 51%. (26-28 февраля, Russian Field, 2000 опрошенных в России).

80-85% населения в РФ – это "глубинный народ", бедный, малообразованный, никогда не бывавший за границей, принимающий картину мира государственного телевидения. Остальные – средний класс и интеллигенция, где 2/3 не поддерживают Путина, но это незначительное меньшинство, не составляющее критической массы.

Следовательно, россияне в принципе готовы страдать за "величие" своей страны. Но не готовы страдать российские элиты – 1%. Эти российские элиты включают в себя чиновников, силовиков, руководителей государственных корпораций, крупный бизнес, губернаторов и других региональных лидеров, чиновников, депутатов и т.д. В отличие от советских элит времен Сталина, Хрущева или Брежнева они сильно интегрированы в западный мир: недвижимость, сбережения, образование детей, путешествия, покупки и т.д. Их богатая и красивая жизнь сменилась страхом и потерями.

Они уже испытывают не только экономические неурядицы. Они уже понимают, что ослабленная РФ станет легкой пищей Китая (ибо ни в Европе, ни в Америке РФ со всеми ее проблемами не нужна). И здесь уже речь идет о полном комплексе последствий – не только о военно-политическом надзоре, как в Германии или Японии после Второй мировой, и даже не только об экономическом поглощении, как европейские страны в свое время поступали с заокеанскими колониями, а о полном социально-культурном поглощении.

Все больше представителей российских элит с каждым днем отдает себе отчет, что озлобленный сумасшедший Путин, скрывающийся в своем бункере, совершает коллективное самоубийство целой страны. И эта перспектива им не нравится. Рано или поздно режим начнет сыпаться.

Фактически Путин уже сегодня остался один с небольшой кучкой поклонников. Он больше не лидер элиты клептократов и силовиков. Он был лидером, пока давал им доступ к неограниченным благам. Теперь этот доступ исчез.

Многие годы народ и элиты РФ считали, что альтернативы Путину нет. Но это было потому, что он крепко держал вертикаль власти и обеспечивал элитам и народу выполнение "социального договора". В настоящее время этот социальный договор сожжен на дорогах и полях Украины.

Является ли устранение Путина неразрешимой задачей? Вот вам веер сценариев дворцового переворота.

1. Переворот в узком кругу. Ближайшее окружение Путина с участием ФСО устраняет его от исполнения обязанностей.

2. Бунт ФСБ. Путин ослабил структуру, из которой сам происходит, нарушил баланс интересов силовиков. Путин изменил клану, который привел его во власть.

3. Бунт армейских генералов. Путин показал всему миру слабость русской армии, унизил ее и бросил умирать. Русская армия разрушена как миф и ежедневно разрушается как военная мощь.

4. Кибербунт. Путин отрезается от информации в бункере. Или ему создается теплая ванна, но его управленческие сигналы игнорируются вне бункера.

5. Зеркальный вариант сценария: создание киберфейкового Путина, начинающего раздавать искаженные сигналы.

6. Бунт регионов. Москва, Санкт-Петербург, регионы-доноры российского бюджета заявляют о прекращении подчинения президенту (именно по такому сценарию Ельцин вывел РСФСР из СССР).

7. Парад суверенитетов государственных республик. Татарстан, Дагестан, другие республики провозглашают независимость. Отпадение Сибири и/или Дальнего Востока.

8. Массовые выступления антипутинской оппозиции, ориентирующейся сейчас на Алексея Навального, растут до таких масштабов, что МВД не может справиться.

9. Появление сильного лидера, на которого переориентируются элиты. Таким может стать, например, Михаил Ходорковский, уже сегодня активно заявивший свою позицию. В принципе, с кем Запад и Украина будут вести переговоры о будущей судьбе РФ, тот и есть следующий российский лидер.

10. Или новый лидер может появиться из числа представителей самого режима (например, Сергей Собянин), как Ельцин вышел из рядов коммунистической власти.

11. Внезапная смерть Путина от естественных причин из-за перенапряжения и ускорения протекания хронических заболеваний.

12. Коридор ухода. Китай (или другая страна в Азии) предлагает убежище.

Вероятнее всего, вышеизложенное кажется вам фантазиями, потому что за окном взрывы, а в ленте новостей хорошее и плохое перемешано не в лучшей пропорции. Но бессмертных диктаторов нет: абсолютное большинство мировых авторитарных правителей после того как совершили ужасные ошибки, умерли не своей смертью.

Если "Акелла промахнулся", он может не признавать своей ошибки. Но если ошибка вождя всем очевидна, если из-за этого рушится договор между вождем и элитой, то он больше не вождь. Вопрос его отстранения от власти – это вопрос времени. День, месяц или год.

Но очевидно, что коридор на выход уже открыт. И несколько сценариев (или даже почти все возможные) начинают разворачиваться одновременно. Саддам Хусейн и Муамар Каддафи заждались товарища в аду.

Вместе с тем не стоит слишком сильно радоваться потенциальной смерти или замене Путина. Главное – это даст Украине выигрыш времени, которое нужно будет максимально эффективно использовать. Вероятно, уход диктатора, который правил без преемника и привел к десяткам тысяч смертей, не пройдет мирно и сегодняшняя политическая конфигурация РФ пошатнется.

В перспективе вместо единой РФ на границе с Украиной может появиться ряд новых образований: одни будут к нам благосклонны, другие – нет. Нам придется бороться за новую структуру безопасности и прорабатывать новые политические механизмы взаимодействия.

Поэтому наше дело всячески помогать победе Вооруженных сил Украины, а также требовать от Запада усиленными санкциями поскорее склонить российские элиты к выводу Путина из игры, а дальше провести необходимые реформы, усилить экономику и оборону, построить институты и вступить в НАТО. Это и будет окончательная победа Украины.

В результате нынешней войны Украина может стать мощным региональным игроком, который возьмет на себя ответственность не только за себя, но и за весь регион, включая новые государства, которые появятся на наших границах после развала последней империи.

У нас будет что предложить. Сегодня это звучит фантастически, но когда-нибудь этот день наступит. В процессе борьбы за собственную независимость мы должны не потерять собственные смыслы: достоинство, свободу, справедливость, ответственность, сплоченность.

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