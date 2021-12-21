ОАСК сорвал конкурс на главу САП несуществующей нормой закона: анализ позорного решения

Одиозный Окружной административный суд Киева (ОАСК) вынес решение, которым отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом стало известно сперва из официального релиза суда, а впоследствии решение опубликовал на своей странице член комиссии Роман Куйбида.

Согласно закону, решения судов первой инстанции, которым и является ОАСК, не вступают в силу сразу.

Для вступления в силу это решение должно устоять в апелляции. То есть решение ОАСК не вступит в силу до момента его обжалования – 30 дней и после обжалования – до момента решения апелляционной инстанции – Шестого апелляционного административного суда.

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Таким образом, только это решение ОАСК не является препятствием для проведения конкурса, его завершения и даже назначения победителя на должность руководителя САП.

Важно отметить, что, выносивший это решение судья Алексей Огурцов, имеет статус подозреваемого в уголовном производстве НАБУ и САП относительно преступной организации, которая использовала свое влияние для захвата власти в стране. Однако в его отводе от дела другой судья этого суда незаконно (необоснованно) отказал.

Чем же ОАСК аргументировал свое решение

По мнению судьи Огурцова, в законе есть пробел. Вроде бы, закон не предоставляет комиссии права и полномочий утверждать порядок своей работы. Он проанализировал изменения в закон и указал, что в редакции закона "О прокуратуре" на июль 2015 года в статье, регулирующей порядок конкурса, такое право в комиссии было, но позже депутаты эту норму изменили, чем и создали пробел.

Действительно, в редакции закона в начале 2015 года была фраза: " Порядок проведения конкурса на занятие указанных должностей определяет конкурсная комиссия".

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Однако суд абсолютно проигнорировал аргумент, что сейчас в законе (статья 8-1) есть следующая фраза: " Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, в состав которой входят ..."

Последняя фраза по своему содержанию и сути гораздо шире полномочий по определению порядка проведения конкурса, ведь организация процесса означает фактически не только утверждение порядка, но и осуществление всех других необходимых действий для его обеспечения и проведения. Речь идет о принятии каких-либо решений, связанных с организацией процесса. Даже если открыть толковый словарь, там указано, что "организовывать" – означает создавать, основывать что-либо, привлекая к этому других, опираясь на них, осуществлять определенные мероприятия, разрабатывая их подготовку и проведение.

Очевидно, что утверждение порядка своей работы, детализирующее и определяющее процедуру работы, и является элементом организации процесса. Напротив, логично утвердить подробные правила и дальше за ними двигаться. При этом ОАСК не привел ни одного аргумента о том, что какой-либо пункт или положение самого порядка выходят за пределы закона.

В этом случае норма закона, говорящая об организации процесса комиссии, предоставляет ей полную дискрецию по определению правил и порядку процесса.

Но это еще не все. ОАСК, анализируя нормы закона 2015 года, почему-то обратил внимание только на одну из редакций закона, где была указана фраза, что порядок проведения конкурса утверждает комиссия.

Однако на самом деле нормы конкурсной процедуры менялись неоднократно, в том числе того же 2015 года. Вот ссылки на изменения, которые используют ОАСК:

1. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначаются из результатов открытого конкурса согласно приказу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Порядок проведения открытого конкурса определяется руководителем специализированной антикоррупционной прокуратуры.

2. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчиняется непосредственно Генеральному прокурору Украины. Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры его первого заместителя и заместителя назначает на должность Генеральный прокурор Украины.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первый заместитель и заместитель назначаются на должность в соответствии с результатами открытого конкурса, проводимого конкурсной комиссией в составе четырех лиц, определенных Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров из числа своих членов и пяти представителей общественных объединений, определенных комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого входят вопросы предотвращения и противодействия коррупции.

Порядок проведения конкурса для занятия указанных должностей определяет конкурсная комиссия. Конкурс на занятие указанных должностей проводится публично со свободным доступом представителей средств массовой информации, журналистов на заседание конкурсной комиссии и обеспечением трансляции в режиме реального времени видео и аудиоинформации из заседаний конкурсной комиссии в интернете.

Но ОАСК не учел, что уже в июле 2015 года парламент переписал эти нормы:

1. Назначение прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществляется руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры по результатам открытого конкурса, проводимого конкурсной комиссией в составе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и определенных им и Генеральным прокурором Украины лиц. Состав комиссии и порядок проведения открытой конкурса определяются руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

2. Назначение на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру осуществляется Генеральным прокурором Украины по результатам открытого конкурса. Участие в конкурсе могут принимать лица, отвечающие требованиям, определенным в статье 27 настоящего Закона.

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Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой входят: 1) четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины; 2) семь человек, определенных Верховной Радой Украины. Конкурсная комиссия полномочной, если в ее состав назначено не менее шести человек.

Если в течение трех месяцев со дня назначения в состав комиссии представителей Генеральным прокурором Украины Верховная Рада Украины не назначит в установленном порядке ни одного лица, комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав четырех человек. Информация о дате, времени и месте проведения конкурса, о кандидатах, подавших заявление об участии в конкурсе, обнародуется на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины не позднее 24 часа до начала конкурса.

Отобранные конкурсной комиссией три кандидата на каждую из административных должностей в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представляются на рассмотрение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вносит кандидатуру на назначение на рассмотрение Генерального прокурора Украины. Кандидаты на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры представляются на рассмотрение Генерального прокурора Украины.

Важно, что предыдущего руководителя САП Назара Холодницкого предыдущая комиссия определяла, уже руководствуясь этой обновленной редакцией, в которой не было фразы о необходимости утверждения порядка. В то же время была фраза об организации процесса комиссией.

Интересно, что тогда в 2015 году конкурс тоже обжаловался в ОАСК. Тогда ОАСК не увидел никаких проблем в том, что комиссия утвердила порядок. И тогда суды первой и апелляционной инстанций признали такой порядок законным, а суд кассационной инстанции не выявил оснований, позволяющих считать, что суды неправильно применили нормы материального и процессуального права.

Фактически Назара Холодницкого избрали при таких же условиях и при наличии таких норм по организации комиссией конкурса. Но только сейчас, когда фактический победитель конкурса не устраивает Офис президента, ОАСК увидел проблему и пробел в законе.

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