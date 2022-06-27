Ракетные обстрелы – терроризм. Путин не может победить нас силой. Поэтому сеет страх

Российские обстрелы Киева – это акт не военный, а террористический.

В этом нет смысла с точки зрения войны. Нет логики. Но есть логика террориста.

И не важно, что этого террориста побуждает. То ли это саммит G7, куда его больше не зовут, то ли это статус кандидата для Украины на вступление в ЕС (окончательное прощай русскому миру), то ли просто реакция больного самолюбия на появления на фронте американской ракетной установки HIMARS.

Это не важно. Важно, что это теракт.

А какой смысл теракта? Посеять страх. Террорист не может ничего добиться сам. Он слаб, у него мало ресурсов. Он хочет спровоцировать общество, которое ему не по зубам, на реакцию. И использует страх. Он не может победить силой. И хочет зайти к вам в мозг.

Так поступают все террористы. Возьмем последние годы и последние теракты в Европе: немного жертв, но много шума. В итоге повсюду начинаются разговоры, что бедные европейцы живут в мире, где вокруг опасность.

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Правда ли это? Нет. Нынешние европейцы живут в лучшую эпоху за всю историю. Они живут дольше, богаче, комфортнее. И вероятность умереть насильственной смертью для обычного европейца на порядок меньше, чем было у его прадеда.

Прямо скажем, жителям Евросоюза для этого надо очень сильно постараться.

Но это цифры. И они говорят о вероятностях. О вероятностях, которые говорят, что у вас больше шансов утонуть в ванной, чем пострадать от рук террориста.

А террорист работает с эмоциями. Не с цифрами, а с иррациональностью. И хочет заставить вас верить, что мир опасен. Он провоцирует вас на реакцию. И ждет ее от вас. Потому что ему надо разрушить вашу жизнь. Посеять неуверенность и страх. Поставить под сомнение все то, во что вы верите.

Какой ответ на теракт от общества? Лучший ответ – никакого ответа. Потому что террорист хочет изменить общество. И меняться – значит подыгрывать ему.

В Европе это поняли. И потому после терактов, которые редки, просто делают марши сотен тысяч, объединяясь и сочувствуя. И все. И это правильно.

Это обезоруживает террориста. Хоть и может выглядеть со стороны как проявление слабости.

Президент России Владимир Путин – террорист. Он хочет посеять страх. Он хочет лишить вас веры. Он хочет, чтобы украинцы уезжали. Ведь Киев опасен. Ведь во Львове страшно. Ведь в Винницу может прилететь.

Он хочет, чтобы украинцы оставались в Польше, Чехии, Испании. Тем более что СМИ уделяют таким событиям непропорционально больше времени по сравнению с жертвами на поле боя.

И если вы смотрите телевизор, ленту Instagram, может показаться, что в Киеве так же опасно, как на линии фронта. Страшная иллюзия. Очень похожая на ту, что может возникнуть у европейцев, что их жизнь так же опасна, как существование людей где-нибудь в Сирии или Судане, после того как европейцы посмотрят телевизор со смещенным фокусом на теракты.

Вероятность погибнуть от ракеты Путина в Киеве сейчас на порядок меньше, чем вероятность погибнуть в автокатастрофе на дорогах столицы Украины до войны.

Но вы же выходили из дома год назад? Как и европейцы принимали ванны…

Террорист хочет нашей реакции.

Он хочет напугать нас и заставить руководствоваться эмоциями.

Он хочет, чтобы как можно больше украинцев утратили веру в Украину. Уехали и не вернулись. Ведь в Киеве (Львове, Житомире, Луцке) опасно. А те, кто остался, просили "сохранить лицо Путину", лишь бы он остановился.

Это цель Путина. Наш страх. Наша апатия. Наше отчаяние. Наша депрессия.

Хотим ли мы дать террористу то, что он хочет? Хотим ли мы помогать Путину?

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