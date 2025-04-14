Очень дорогое убийство: "Искандеры" над Сумами и "Фау" над Лондоном
Немецкие бомбардировки Лондона в 1940–1941 годах c военной точки зрения были практически бесполезны.
Да, они убивали много гражданских, да, иногда удавалось вывести из строя военные предприятия и нарушить логистику, но суммарно — в военном смысле бомбардировки не принесли немцам ничего.
И это при том, что Люфтваффе было действительно сильнейшей воздушной армией мира в тот момент — однако их потенциал был потрачен впустую. Ради чего?
Идея еженощных бомбардировок английских городов ("The Blitz") решала не военную, а пропагандистскую и деморализующую задачи. Гитлер планировал сломить решимость британцев воевать, заставить их запросить перемирия, а то и вообще выйти из войны.
Промотаем вперед на четыре года, в 1944-й. Немцы начинают обстрел Британии ракетами "Фау-1" и "Фау-2". Первые можно условно назвать далекими предшественниками крылатых ракет, или, говоря нынешним языком, — тяжелых дронов-камикадзе. А вот "Фау-2" уже были классической баллистической ракетой.
И те, и другие были чудовищно, фантастически неэффективны. В те годы не существовало никакой возможности корректировать их курс, так что крылатые ракеты тех лет правильнее называть "крылатыми снарядами", а баллистические "Фау-2" имели точность, позволявшую им попадать разве что "не мимо города".
В среднем каждый "Фау-1" убивал меньше одного человека на запуск, а чудовищно дорогие в производстве "Фау-2" позволяли немцам убивать в среднем двух человек каждым запуском.
Зачем немцы это делали?
Обычно это объясняют чисто идеологическими мотивами. Приближавшееся поражение, мол, заставляло пытаться отомстить с помощью "оружия возмездия".
Недавно я подумал, что строительство и применение "Фау" можно объяснить и по-другому.
Если говорить современным языком, это было "демонстративное потребление", способ казаться тем, кем не являешься на самом деле.
Когда Третий рейх начал проигрывать, ему требовалась подпитка уверенности собственного населения в наличии особых, секретных ресурсов, позволяющих ждать перелома военных действий. Демонстрация наличия таких ресурсов также была важна, чтобы удержать армии Союзников от еще более активных действий: пока они были уверены, что Германия еще ого-го, они наступали осторожно.
Чудовищные траты на "Фау" призваны были решить как раз эти задачи, продемонстрировать себе и миру, что "мы еще ого-го".
Если посмотреть через призму "демонстративного военного потребления" на удары "Искандерами", которые Россия наносит то по микрорайону Кривого Рога, то по центру Сум, многое становится понятно.
Во-первых, сразу находится ответ на часто приводимый аргумент "это же не выгодно, это же стоит миллион баксов".
Вот именно поэтому и применяют. Чтоб доказать всем: "Смотрите, как я могу, у меня таких, знаешь, сколько?"
Это совмещение террора с восхвалением и демонстрацией своих финансовых возможностей.
Во-вторых, разумеется, с военной точки зрения применение такой штуки не по серьезному скоплению пехоты и техники — это действительно бессмысленно.
В-третьих, да, это рафинированный пример военного преступления.
А в-четвертых, в-пятых и так далее — хочу напомнить, что ни "Блиц", ни "Фау" в результате агрессору не помогли. Британцы не сломались.
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