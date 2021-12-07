Очередной тайм в своей же игре Путин не выиграл. Но не ждите быстрого отвода войск

Президент России Владимир Путин все последние месяцы последовательно повышал ставки вокруг Украины. И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении российского газопровода в обход Украины Северный поток-2 и российский суверенный долг.

Конечно, они там могут еще появиться, ведь глава США Джо Байден довольно последовательно осуществляет политику "кнута и пряника" в отношении России.

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В последнее время США стали повышать ставки. Тактика верна, но содержит немало угроз эскалации конфликта.

Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по Украине – новость еще не хорошая, но тем не менее обнадеживающая.

Но не ждите, что Путин быстро отведет свои войска от границ Украины. Ему нужен рычаг влияния на Украину и Соединенные Штаты.

Это пока что не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл.

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