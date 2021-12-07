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Очередной тайм в своей же игре Путин не выиграл. Но не ждите быстрого отвода войск

Цей матеріал також доступний українською
Очередной тайм в своей же игре Путин не выиграл. Но не ждите быстрого отвода войск

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
07.12.2021, 23:10

Украина для президента РФ Владимира Путина - способ манипулировать решениями Запада по отношению к кремлевским проектрам и вопросам. Но он заигрался

Президент России Владимир Путин все последние месяцы последовательно повышал ставки вокруг Украины. И кое-что за это уже получил: из проекта оборонного бюджета США исчезли дополнительные санкции в отношении российского газопровода в обход Украины Северный поток-2 и российский суверенный долг.

Конечно, они там могут еще появиться, ведь глава США Джо Байден довольно последовательно осуществляет политику "кнута и пряника" в отношении России.

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В последнее время США стали повышать ставки. Тактика верна, но содержит немало угроз эскалации конфликта.

Именно поэтому решение поддерживать диалог между США и РФ по Украине – новость еще не хорошая, но тем не менее обнадеживающая.

Но не ждите, что Путин быстро отведет свои войска от границ Украины. Ему нужен рычаг влияния на Украину и Соединенные Штаты.

Это пока что не конец российской игры, но очередной тайм Путин точно не выиграл.

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Климкин Павел война России против Украины владимир путин переговоры северный поток-2 Байден Джо
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