Одна деталь в украинских ударах по российским НПЗ, на которую не обращают внимания
Удары по российским НПЗ имеют, кроме нанесения немедленного ущерба, очень важную составляющую в перспективе – в России негде хранить нефть.
Все шло или на экспорт, или на переработку, и так было с советских времен. Никто не озаботился строительством огромных хранилищ, как скажем, Штаты с их знаменитыми "соляными куполами" в Техасе и Луизиане, где хранится стратегический нефтяной запас.
История с танкерами, затонувшими и загрязнившими Чёрное море, – яркая иллюстрация. Они использовались, как плавучие хранилища. Ну, ума палата в речных судах держать нефть в штормовом море, но я сейчас не об этом.
Если системно продолжить уничтожать у них производства и мощности для хранения (а по нефтебазам прилетает более чем регулярно), можно создать им большие проблемы.
На которые теперь наложились санкции против "теневого" флота.
Это все работает, но, увы, не быстро.
Хотя в какой-то момент может случиться обвальный эффект.
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