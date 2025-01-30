Удары по российским НПЗ имеют, кроме нанесения немедленного ущерба, очень важную составляющую в перспективе – в России негде хранить нефть.

Все шло или на экспорт, или на переработку, и так было с советских времен. Никто не озаботился строительством огромных хранилищ, как скажем, Штаты с их знаменитыми "соляными куполами" в Техасе и Луизиане, где хранится стратегический нефтяной запас.

История с танкерами, затонувшими и загрязнившими Чёрное море, – яркая иллюстрация. Они использовались, как плавучие хранилища. Ну, ума палата в речных судах держать нефть в штормовом море, но я сейчас не об этом.

Если системно продолжить уничтожать у них производства и мощности для хранения (а по нефтебазам прилетает более чем регулярно), можно создать им большие проблемы.

На которые теперь наложились санкции против "теневого" флота.

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Это все работает, но, увы, не быстро.

Хотя в какой-то момент может случиться обвальный эффект.

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