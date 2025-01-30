Удари по російських НПЗ, окрім завдання негайної шкоди, мають ще одну важливу довгострокову компоненту – в Росії немає місць для зберігання нафти.

Уся вона йшла або на експорт, або на перероблення, і так було ще з радянських часів. Ніхто не подбав про будівництво великих сховищ, як, наприклад, у Штатах із їхніми знаменитими "соляними куполами" в Техасі та Луїзіані, де зберігається стратегічний нафтовий запас.

Історія з танкерами, що затонули й забруднили Чорне море, є яскравою ілюстрацією. Вони використовувалися як плавучі сховища. Ну, тримати нафту у штормовому морі в річкових судах – це просто верх розуму, але зараз не про це.

Якщо системно продовжувати знищувати їхні виробничі потужності й можливості для зберігання (а по нафтобазах удари завдаються більш ніж регулярно), можна створити їм серйозні проблеми.

До яких тепер додалися санкції проти "тіньового" флоту.

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Усе це працює, але, на жаль, не швидко.

Хоча в якийсь момент може статися ефект лавини.

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