Одна деталь в українських ударах по російських НПЗ, на яку не звертають уваги
Удари по російських НПЗ, окрім завдання негайної шкоди, мають ще одну важливу довгострокову компоненту – в Росії немає місць для зберігання нафти.
Уся вона йшла або на експорт, або на перероблення, і так було ще з радянських часів. Ніхто не подбав про будівництво великих сховищ, як, наприклад, у Штатах із їхніми знаменитими "соляними куполами" в Техасі та Луїзіані, де зберігається стратегічний нафтовий запас.
Історія з танкерами, що затонули й забруднили Чорне море, є яскравою ілюстрацією. Вони використовувалися як плавучі сховища. Ну, тримати нафту у штормовому морі в річкових судах – це просто верх розуму, але зараз не про це.
Якщо системно продовжувати знищувати їхні виробничі потужності й можливості для зберігання (а по нафтобазах удари завдаються більш ніж регулярно), можна створити їм серйозні проблеми.
До яких тепер додалися санкції проти "тіньового" флоту.
Усе це працює, але, на жаль, не швидко.
Хоча в якийсь момент може статися ефект лавини.
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