Однобокое правосознание. В поддержку решения КСУ

С позиции юриста я абсолютно согласен с решением Конституционного суда. Основной принцип уголовного права в Украине и в целом национального законодательства – презумпция невиновности. Это означает, что человек невиновен, пока его вина не будет доказана правоохранительными органами. В свою очередь, формулировка статьи 368-2 изначально содержит норму, прямо противоречащую этому принципу. Здесь указано: "Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами..." То есть, процедура доказывания законности в самой диспозиции этой статьи переложена на данное лицо.

Говоря простыми словами, согласно этой статье человеку нужно доказывать, например, законность приобретения какого-либо имущества. Хотя в соответствии с украинским законодательством, приобретение имущества изначально законно, пока правоохранители не докажут обратного.

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О заблуждениях

Многие общественные деятели, активисты, эксперты и политики уже успели выразить свою негативную оценку решению Конституционного суда.

Убирая за скобки юридические моменты, в которых не успели разобраться некоторые многоуважаемые эксперты, основное, что хотелось отметить, так это тот факт, что законодатель, в первую очередь, должен руководствоваться национальными интересами Украины, а не требованиями международных организаций. Если законодатель считает, что та или иная норма соответствует стратегическим интересам государства, то редакция такой нормы должна формулироваться в том виде, в котором она не противоречит Конституции в целом и принципам уголовного права в частности. Статья же 368-2 противоречит не только нормам уголовного права в Украине, но, по моему мнению, и нормам европейского права.

Я сомневаюсь, что наличие статьи именно в такой редакции действительно было требованием международных партнеров Украины. Скорее всего, нам был поставлен определенный вектор создания и внедрения антикоррупционного законодательства. И задача нашего государства заключалась в том, чтобы грамотно решить эти задачи, не нарушая при этом Конституцию страны. Тогда не справились, сегодня же слышим заявления чуть ли не об экономическом крахе для Украины из-за вполне обоснованного решения КСУ.

Некоторые эксперты говорят о незаконности решения Конституционного суда, аргументируя это тем, что по их мнению принцип презумпции невиновности состоит лишь в том, что человек может быть признан виновным лишь решением суда и, соответственно, незаконное обогащение как преступление должно быть доказано судом, а значит и нарушения принципа презумпции невиновности в статье 368-2 не было. Такая аргументация вызывает у меня сомнения во владении экспертами даже элементарными юридическими знаниями. Здесь, опять же повторюсь, принцип презумпции невиновности говорит не о том, что человек виновен только в случае, если есть решение суда. Принцип презумпции невиновности гласит: человек априори невиновен и его вину необходимо доказать именно правоохранительным органам.

О последствиях

Что важно знать?

Если статья признана неконституционной, она убирается из Уголовного кодекса.

Если законодатель решит, что она необходима украинскому законодательству, то на этот раз к ее подготовке нужно будет отнестись не так легкомысленно, как в прошлый и выписать ее, не нарушая норм Конституции.

Все дела, которые открыты по этой статье, за отсутствием состава преступления будут закрыты. Все, приговоры, которые были вынесены по этой статье, будут отменены, а осужденные лица будут признаны невиновными. Кроме того, государство Украина должно будет возместить этим лицам взысканные с них штрафные санкции по этой статье (если такие были).

Каждое из лиц, которое привлекалось по этой статье, получит право обратиться к государству Украина с требованием компенсации материального и морального ущерба.

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368-2 – не единственная проблема. Что с законом о люстрации?

Чуть больше года понадобилось Конституционному суду, чтобы рассмотреть это достаточно простое дело. Для рассмотрения которого не требовались какие-то глобальные выяснения.

В тоже время, более 4 лет Конституционный суд не дает ответов по поводу аналогичной ситуации – положений закона об очищении власти, принятого в 2014 году. К слову, даже Венецианская комиссия неоднократно высказывалась по поводу того, что положения этого Закона нарушают презумпцию невиновности, в частности Европейскую конвенцию по правам человека, где также заложен этот принцип.

То есть, согласно закону в его нынешней редакции, лицо виновно без всяких на то оснований только в том, что занимало определенную должность, а не в том, что совершало какие-то противоправные действия, пребывая в этой должности. За это человек подвергается административному воздействию в виде увольнения и запрета занимать определенные должности.

По этому поводу есть несколько решений Европейского суда по правам человека. Например, "Матиек против Польши", "Бобек против Польши", "Любох против Польши". Это минимальная база для Конституционного суда, чтобы принять решение и разобраться в этом довольно несложном вопросе. При этом Конституционный суд уже пятый год разбирается с этой "сложнейшей" дилеммой, учитывая, что ее природа точно такая же, как и природа нарушения, заложенная в статью 368-2, а именно: противоречие и Конституции, и нормам европейского права, которые для нас обязательны. И это понимают даже студенты юридических вузов, не говоря уже о практикующем профессиональном сообществе.

Почему же тогда Конституционному суду понадобилось чуть больше года, чтобы сделать вывод по поводу неконституционности ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины, но при этом тот же Конституционный суд уже около пяти лет не может разобраться с Законом об очищении власти. Вот на что в сложившейся ситуации, на мой взгляд, следует обратить внимание.