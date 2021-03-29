Ол инклюзив закончился: как Владимир Зеленский выводит Украину из конституционного кризиса

Усунення від роботи двох суддів Конституційного суду України відбулося у межах виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів експрезидента Віктора Януковича, які потенційно загрожують національній безпеці України.

Президент Володимир Зеленський скасував укази Януковича від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Вони втратили всі свої повноваження, а також право на довічне забезпечення.

В указі президента йдеться, що таке рішення ухвалено "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України". Саме інтереси національної безпеки держави та ліквідація загроз незалежності є основними мотивами цих кроків.

Важливо, що західна преса, експерти, а також міжнародні партнери побачили і чітко зрозуміли такі кроки української влади. Так журналіст Роман Олеарчик в статті для Financial Times прописує важливі меседжі, які дозволяють зрозуміти, як ситуацію бачать на Заході.

Він нагадує, що цей важливий крок відбувся через кілька місяців після відсторонення Тупицького від займаної посади голови суду, посилаючись на розслідування корупції, включаючи недекларування суддею майна в окупованому Росією Криму.

Рішення Зеленського було спробою змінити співвідношення сил у суді, який спричинив конституційну кризу восени 2020 року рішеннями, які загрожували "зруйнувати критично важливу антикорупційну інфраструктуру".

Financial Times також підкреслює, що в указі президента Зеленського йдеться про загрозу національній безпеці та незалежності України, яку становлять згадані судді. Оскільки Янукович, який своїм указом їх призначав, узурпував владу в 2010-2014 роках, потім втік до Росії, а у 2019 році був засуджений українським судом за державну зраду та пособництво у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни.

Конституційна криза ставила під загрозу реформи та підтримку західних партнерів, включаючи фінансування від Міжнародного валютного фонду на суму $5 млрд. Оскільки антикорупційні реформи є надважливою умовою західних партнерів України для збереження постійної підтримки.

Заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент сказав "Голосу Америки": "Те, як українська влада виходить із конституційної кризи, створеної Конституційним судом... це справжній виклик".

Financial Times наводить коментар керівника правління Київського центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка, який назвав указ Зеленського "революційним кроком", посилаючись на репутацію суддів, "антидержавна діяльність яких пов'язана з чітко визначеними проросійськими інтересами".

Цікаво, що деяким політикам не вистачило цілих п’яти років, щоб подолати такі виклики. А позиція наших партнерів, яку наводить західна преса, лише доводить, що там вітають вирішення конституційної кризи, захист президентом антикорупційної інфраструктури та курсу на реформування системи.

Як сказав Володимир Зеленський, звільнені особи можуть поїхати на заслужений відпочинок.

А я додам, що їх ол-інклюзів закінчився з приходом нового президента.

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