UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ол инклюзив закончился: как Владимир Зеленский выводит Украину из конституционного кризиса

Ол инклюзив закончился: как Владимир Зеленский выводит Украину из конституционного кризиса

руководитель Офиса президента Украины
29.03.2021, 08:28

Глава КСУ Тупицкий и судья КСУ Касминин "могут отправляться на заслуженный отдых". Кому-то не хватило пяти лет, чтобы преодолеть такие вызовы (укр.)

Усунення від роботи двох суддів Конституційного суду України відбулося у межах виконання рішення РНБО про перегляд всіх указів експрезидента Віктора Януковича, які потенційно загрожують національній безпеці України.

Президент Володимир Зеленський скасував укази Януковича від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду. Вони втратили всі свої повноваження, а також право на довічне забезпечення.

В указі президента йдеться, що таке рішення ухвалено "з метою гарантування додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України". Саме інтереси національної безпеки держави та ліквідація загроз незалежності є основними мотивами цих кроків. 

Важливо, що західна преса, експерти, а також міжнародні партнери побачили і чітко зрозуміли такі кроки української влади. Так журналіст Роман Олеарчик в статті для Financial Times прописує важливі меседжі, які дозволяють зрозуміти, як ситуацію бачать на Заході. 

Він нагадує, що цей важливий крок відбувся через кілька місяців після відсторонення Тупицького від займаної посади голови суду, посилаючись на розслідування корупції, включаючи недекларування суддею майна в окупованому Росією Криму

Рішення Зеленського було спробою змінити співвідношення сил у суді, який спричинив конституційну кризу восени 2020 року рішеннями, які загрожували "зруйнувати критично важливу антикорупційну інфраструктуру". 

Financial Times також підкреслює, що в указі президента Зеленського йдеться про загрозу національній безпеці та незалежності України, яку становлять згадані судді. Оскільки Янукович, який своїм указом їх призначав, узурпував владу в 2010-2014 роках, потім втік до Росії, а у 2019 році був засуджений українським судом за державну зраду та пособництво у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни

Конституційна криза ставила під загрозу реформи та підтримку західних партнерів, включаючи фінансування від Міжнародного валютного фонду на суму $5 млрд. Оскільки антикорупційні реформи є надважливою умовою західних партнерів України для збереження постійної підтримки.

Заступник помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джордж Кент сказав "Голосу Америки": "Те, як українська влада виходить із конституційної кризи, створеної Конституційним судом... це справжній виклик". 

Financial Times наводить коментар керівника правління Київського центру політико-правових реформ Ігоря Коліушка, який назвав указ Зеленського "революційним кроком", посилаючись на репутацію суддів, "антидержавна діяльність яких пов'язана з чітко визначеними проросійськими інтересами".

Цікаво, що деяким політикам не вистачило цілих п’яти років, щоб подолати такі виклики. А позиція наших партнерів, яку наводить західна преса, лише доводить, що там вітають вирішення конституційної кризи, захист президентом антикорупційної інфраструктури та курсу на реформування системи.

Як сказав Володимир Зеленський, звільнені особи можуть поїхати на заслужений відпочинок

А я додам, що їх ол-інклюзів закінчився з приходом нового президента.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
конституционный суд глава КСУ виктор янукович ксу электронные декларации андрей ермак Владмир Зеленский конституционный кризис тупицкий александр касминин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 