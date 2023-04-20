Онлайн или по почте? Как будут голосовать украинцы заграницей на следующих выборах

Это потребует коррекции избирательного кодекса, и этим нужно заниматься уже сейчас. Закон предусматривает только одну возможность – голосование в заграничном избирательном округе на участках в консульских учреждениях Украины. Однако и в мирное время этой возможностью пользовалось незначительное количество украинцев. К примеру, в 2019-м в первом туре президентских выборов за границей проголосовало 55 тысяч избирателей. Даже определенное расширение пропускной способности участков и открытие дополнительных не создаст возможности для волеизъявления миллионов граждан.

В некоторых странах для решения этой проблемы применяются дистанционное голосование – отправка бюллетеней по почте или голосование онлайн.

В Швейцарии по почте голосует 90% населения. Это связано с особенностями избирательной системы. В этой стране избиратель может не только поставить преференцию одному кандидату, но полностью перетасовать их последовательность в бюллетене или даже перенести кандидата в другой партийный список. Кроме того, одновременно с выборами проходят референдумы разного уровня. Процесс голосования может занимать время (надо справиться с пачкой бюллетеней), поэтому рядовая швейцарская семья занимается этим дома, а результаты отправляет по почте.

Почтовое голосование в Канаде помогает решить проблему сезонной миграции пенсионеров. Зимой десятки тысяч канадцев переезжают в теплую Флориду, где проводят несколько холодных месяцев. Единственный способ обеспечить их избирательное право – международная почтовая служба.

Несколько стран проводили эксперименты по голосованию онлайн, и не все они решили оставить себе такой способ. Главными преимуществами для Интернет-выборов также называют повышение явки, ускорение подсчета и его точность. Однако некоторые эксперты отмечают, что голосование через мобильное приложение превращает важную общественную функцию в легкую игру, и избиратель голосует в перерыве между просмотром развлекательных страниц и онлайн-шоппингом. А вот Конституционный суд Германии в 2009 году признал е-голосование неконституционным, потому что оно не достаточно публичное, а для его понимания нужны специальные знания.

В Украине угрозами Интернет-голосования будут риски кибератак, но главное – это потенциальное недоверие общества к результатам таких выборов. Даже классические выборы у нас почти каждый раз заканчиваются обвинениями в фальсификациях. Кроме того, поскольку для голосования нужно идентифицировать себя, то сразу возникнут обвинения в нарушении тайны голосования – якобы администраторы системы будут знать индивидуальный результат волеизъявления каждого избирателя. На самом деле технические решения здесь есть, но они не будут восприняты большинством.

Впрочем, доверие к бюллетеням, которые несколько дней пересылаются по почте, также может быть подвергнуто сомнению. Поэтому любые кардинальные изменения способа голосования должны быть приняты только общественным консенсусом основных политических игроков, а также стать результатом публичных обсуждений. И это не следует воспринимать как политические игры. Дату выборов определит Верховная Рада после окончания войны, а вот способ их проведения должен быть понятен до этого.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.