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Онлайн или по почте? Как будут голосовать украинцы заграницей на следующих выборах

Цей матеріал також доступний українською
Онлайн или по почте? Как будут голосовать украинцы заграницей на следующих выборах

Эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего
20.04.2023, 12:26

Следующие выборы будут наиболее сложными в истории Украины. Война переместила пять миллионов украинцев за границу и большинство останется там.

Это потребует коррекции избирательного кодекса, и этим нужно заниматься уже сейчас. Закон предусматривает только одну возможность – голосование в заграничном избирательном округе на участках в консульских учреждениях Украины. Однако и в мирное время этой возможностью пользовалось незначительное количество украинцев. К примеру, в 2019-м в первом туре президентских выборов за границей проголосовало 55 тысяч избирателей. Даже определенное расширение пропускной способности участков и открытие дополнительных не создаст возможности для волеизъявления миллионов граждан.

В некоторых странах для решения этой проблемы применяются дистанционное голосование – отправка бюллетеней по почте или голосование онлайн.

В Швейцарии по почте голосует 90% населения. Это связано с особенностями избирательной системы. В этой стране избиратель может не только поставить преференцию одному кандидату, но полностью перетасовать их последовательность в бюллетене или даже перенести кандидата в другой партийный список. Кроме того, одновременно с выборами проходят референдумы разного уровня. Процесс голосования может занимать время (надо справиться с пачкой бюллетеней), поэтому рядовая швейцарская семья занимается этим дома, а результаты отправляет по почте.

Почтовое голосование в Канаде помогает решить проблему сезонной миграции пенсионеров. Зимой десятки тысяч канадцев переезжают в теплую Флориду, где проводят несколько холодных месяцев. Единственный способ обеспечить их избирательное право – международная почтовая служба.

Несколько стран проводили эксперименты по голосованию онлайн, и не все они решили оставить себе такой способ. Главными преимуществами для Интернет-выборов также называют повышение явки, ускорение подсчета и его точность. Однако некоторые эксперты отмечают, что голосование через мобильное приложение превращает важную общественную функцию в легкую игру, и избиратель голосует в перерыве между просмотром развлекательных страниц и онлайн-шоппингом. А вот Конституционный суд Германии в 2009 году признал е-голосование неконституционным, потому что оно не достаточно публичное, а для его понимания нужны специальные знания.

В Украине угрозами Интернет-голосования будут риски кибератак, но главное – это потенциальное недоверие общества к результатам таких выборов. Даже классические выборы у нас почти каждый раз заканчиваются обвинениями в фальсификациях. Кроме того, поскольку для голосования нужно идентифицировать себя, то сразу возникнут обвинения в нарушении тайны голосования – якобы администраторы системы будут знать индивидуальный результат волеизъявления каждого избирателя. На самом деле технические решения здесь есть, но они не будут восприняты большинством.

Впрочем, доверие к бюллетеням, которые несколько дней пересылаются по почте, также может быть подвергнуто сомнению. Поэтому любые кардинальные изменения способа голосования должны быть приняты только общественным консенсусом основных политических игроков, а также стать результатом публичных обсуждений. И это не следует воспринимать как политические игры. Дату выборов определит Верховная Рада после окончания войны, а вот способ их проведения должен быть понятен до этого.

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