Перевод оригинальной публикации сделан с ведома и разрешения Центр анализа европейской политики (CEPA)

Кремль очень хорошо умеет требовать поддержки от своих так называемых друзей и очень плохо умеет предлагать им что-то взамен.

Иран пострадал от ужасных и чувствительных израильских и американских авиаударов в июне. Последствия для уже подорванной репутации России как союзника также были значительными, хотя и менее заметными.

Напомним, что Иран является проверенным и (якобы) надежным союзником Кремля. Он не только поставлял России дальнобойные военные дроны и дроны-камикадзе Shahed, используемые Москвой для атаки на критическую инфраструктуру и гражданское жилье Украины, но и обучал российский персонал, что позволило Кремлю начать производить дроны на своей территории, не чрезмерно полагаясь на поставки из Ирана. Но при обращении иранского режима к Москве во время масштабных воздушных налетов, Кремль не проявил благодарности и мало чем помог.

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