Переклад оригінальної публікації зроблено з відома та дозволу Center for European Policy Analysis (CEPA)

Кремль дуже добре вміє вимагати підтримки від своїх так званих друзів і дуже погано вміє пропонувати щось натомість.

Іран зазнав жахливих і помітних ізраїльських та американських авіаударів у червні. Наслідки для вже підірваної репутації Росії як союзника також були значними, хоча й менш помітними.

Пам’ятайте, що Іран є перевіреним і (нібито) надійним союзником Кремля. Він не тільки постачав Росії далекобійні військові дрони та дрони-камікадзе Shahed, які Москва використовує для атаки на критичну інфраструктуру та цивільне житло України, але й навчав російський персонал, що дозволило Кремлю виробляти дрони на своїй території, не надмірно покладаючись на постачання з Ірану. Але при зверненні іранського режиму до Москви під час масштабних повітряних нальотів, Кремль не виявив подяки й мало чим допоміг.

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