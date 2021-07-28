Опять за старое: как нереформированный Высший совет правосудия атакует Высший антикорсуд

Недавно Верховная Рада поддержала реформу, которая поможет очистить Высший совет правосудия (ВСП). Понимая приближение вполне вероятного освобождения, члены ВСП решили напоследок покошмарить судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда за их старания остановить незаконные попытки фигурантов топ-коррупционных дел НАБУ решить свои проблемы через Печерский районный суд Киева.

Это не первая атака ВСП на Антикорсуд. Высший совет правосудия уже наказывал судей ВАКС, например, за разрешение проводить обыски у судьи Окружного админсуда Киева Владимира Келеберды или за продление сроков расследования в деле "пленок ОАСК".

Первое дело

В мае 2021-го, Дисциплинарная палата ВСП открыла производство в отношении судей апелляции ВАКС Инны Калугиной, Александра Семенникова и Дмитрия Михайленко. Им вменяют нарушение при рассмотрении дела бывшей главы Министерства юстиции времен Януковича Елены Лукаш.

Еще в 2015 году Генеральная прокуратура начала уголовное дело в отношении Лукаш и сообщила ей о подозрении. По версии следствия, она вместе с другими лицами, решила присвоить 2 млн грн из государственного бюджета, безосновательно перечислив деньги компании Европейская правовая группа. В октябре 2019 года, Генпрокуратура сообщила Лукаш об изменении подозрения.

Адвокаты Лукаш решили пойти с жалобой в Печерский суд, хотя, по Уголовному процессуальному кодексу (УПК), единственным судом, который вправе ее рассматривать, является Высший антикоррупционный суд. Дело в том, что на время рассмотрения жалобы уголовное производство уже находилось в НАБУ. Это автоматически исключало подсудность жалобы Печерскому райсуду Киева.

Интересно, что и сами адвокаты Лукаш ранее неоднократно обращались с жалобами по этому делу в Антикоррупционный суд, то есть они прекрасно понимали, что дело подсудно ВАКС, однако по известной всем причине решили обратиться к безотказному Печерскому суду.

И следственная судья Светлана Волкова их не подвела и решила "отменить сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения Елене Лукаш" и даже обязала исключить эти сведения из Единого реестра досудебных расследований. Адвокаты быстро подтвердили это решение в апелляционном суде. При этом апелляционную жалобу адвокаты подали на судебное решение, которое было полностью в их пользу. На юридическом сленге это называют "засилить решение".

С таким развитием событий не согласились прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Согласно положениям УПК, такое дело находится в исключительной подсудности Антикоррупционного суда, поэтому прокуроры обжаловали решение Печерского суда в апелляционной палате ВАКС, где его в конце концов отменили.

Судьи ВАКС отметили, что на стадии досудебного расследования сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения по делам, начатым до 15 марта 2018 года, вообще не подлежат обжалованию.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия взамен пришла к выводу, что судьи апелляционной палаты ВАКС якобы не имели права рассматривать апелляционную жалобу, а их решения привели к существованию двух противоположных судебных решений по одному и тому же делу.

Но члены ВСП стыдливо умолчали о том факте, что с самого начала следственная судья Волкова не имела права рассматривать жалобу и должна была вернуть ее как такую, которая не подлежит рассмотрению в Печерском райсуде Киева. Так же Киевский апелляционный суд не имел права принимать жалобу к рассмотрению, поскольку дело находилось в подсудности Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

На такую очевидную ошибку отреагировало даже собрание судей Апелляционной палаты ВАКС. В отдельном обращении к ВСП они отметили, что ни один другой суд первой или апелляционной инстанций, кроме Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, не может без нарушения УПК принять любое решение в уголовном производстве, которое отнесено законом к предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Второе дело

В июне 2021-го, Третья дисциплинарная палата ВСП открыла еще одно дисциплинарное дело. На этот раз на судью Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого и судей апелляционной палаты ВАКС Сергея Боднара, Игоря Панаида и Виктора Панкулича.

История началась в июне 2020 года, когда следственный судья Печерского райсуда Киева Пидпалый фактически обязал Генерального прокурора закрыть дело ВиЭйБи Банка, в рамках которого его владельца Олега Бахматюка и еще шестнадцать человек подозревают в участии в схеме с завладением 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ. В июле 2020-го, апелляция ВАКС рассмотрела жалобу прокуроров на это незаконное решение и отменила его.

После этого адвокаты подали на судей АП ВАКС дисциплинарные жалобы. По их мнению, судьи якобы не имели права пересматривать решения Печерского суда, а должны были собраться в составе пяти судей и передать дело в Киевскую апелляцию. В отношении судьи Пидпалого, на него жалобу подало НАБУ.

В результате Третья дисциплинарная палата ВСП одновременно открыла дисциплинарное дело как на судью Пидпалого, так и на коллегию судей Апелляционной палаты ВАКС. Члены ВСП отметили, что судьи апелляции рассмотрели жалобу на решение, которое не подлежало апелляционному обжалованию, при этом они якобы не указали в судебном решении мотивов принятия решения.

Интересно, что одновременно ВСП указало и на вероятно незаконные действия судьи Пидпалого. В постановлении об открытии дисциплинарного дела указано, что судья вышел за пределы своих полномочий и вмешался в исключительную компетенцию прокурора, фактически лишив прокурора возможности принять решение в соответствии с предоставленной ему законодательством дискрецией, а также рассмотрел жалобу, которая не подлежала рассмотрению в ходе досудебного расследования.

Рассмотрение этого дела в Высшем совете правосудия назначено на 28 июля.

Члены ВСП уже не впервые пытаются преследовать судей ВАКС за их судебные решения и правовые позиции. В январе этого года судьи Антикоррупционного суда вынуждены были публично призвать Высший совет правосудия "воздержаться от действий, которые могут подрывать независимость суда и наносить ущерб авторитету правосудия" и просили президента Украины как гаранта Конституции "принять меры для обеспечения конституционных гарантий независимости ВАКС".

Предвзятое отношение к Высшему антикоррупционному суду между строк читается даже в официальных заявлениях на сайте ВСП, где вовсе не случайными выглядят упоминания о "количестве жалоб на деятельность судей ВАКС", "системном снижении уровня доверия к судьям ВАКС" и "о приближении уровня доверия к ВАКС к среднестатистическому по Украине".

Остается надеяться, что в ближайшее время ситуация со странными решениями ВСП изменится. Недавно принятый закон об очищении этого органа судейского управления предусматривает создание Этического совета, который будет оценивать на добродетель всех действующих и будущих членов ВСП. При этом ключевую роль в принятии окончательных выводов по Этическому совету получили независимые международные эксперты, а не представители судебных кланов.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.