После лет балансирования между Западом и Кремлём Виктор Орбан оказался в самой уязвимой точке своей политической карьеры

LIGA.net запустила новый формат колонок – "мнения" спикеров, записанные их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем мнение Евгения Магды:

Виктор Орбан утратил политический инстинкт после более чем 15 лет пребывания на посту премьера;

его ставка на Дональда Трампа как на союзника оказалась ошибочной – Орбан переоценил своё влияние и значение дружбы с Трампом;

попытка выбить исключение для Венгрии из санкций против российских нефтяных компаний потерпела неудачу;

политическая растерянность Орбана может заставить его обратиться за помощью к Путину перед парламентскими выборами. Орбану нужно "электоральное чудо" в течение полугода;

идея создания "альянса центральноевропейских стран против Украины" противоречит политической логике и правилам публичной коммуникации;

Украине важно поддерживать диалог со странами Вышеградской группы, одновременно внимательно следя за Орбаном, который в политической агонии может допустить серьёзные ошибки.

