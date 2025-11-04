Мнение
Орбан на грани: почему политический инстинкт подводит венгерского премьера
Евгений Магда
политолог и преподаватель, директор "Института мировой политики"
О чем мнение Евгения Магды:
- Виктор Орбан утратил политический инстинкт после более чем 15 лет пребывания на посту премьера;
- его ставка на Дональда Трампа как на союзника оказалась ошибочной – Орбан переоценил своё влияние и значение дружбы с Трампом;
- попытка выбить исключение для Венгрии из санкций против российских нефтяных компаний потерпела неудачу;
- политическая растерянность Орбана может заставить его обратиться за помощью к Путину перед парламентскими выборами. Орбану нужно "электоральное чудо" в течение полугода;
- идея создания "альянса центральноевропейских стран против Украины" противоречит политической логике и правилам публичной коммуникации;
- Украине важно поддерживать диалог со странами Вышеградской группы, одновременно внимательно следя за Орбаном, который в политической агонии может допустить серьёзные ошибки.
