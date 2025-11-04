Після років балансу між Заходом і Кремлем Віктор Орбан опинився в найуразливішій точці своєї політичної кар’єри

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Євгена Магди:

Віктор Орбан втратив політичний інстинкт після понад 15 років перебування на посаді прем’єра;

його ставка на Дональда Трампа як на союзника виявилася хибною – Орбан переоцінив свій вплив і значення дружби з Трампом;

спроба вибити виняток для Угорщини із санкцій проти російських нафтових компаній зазнала невдачі;

політична розгубленість Орбана може змусити його звернутися по допомогу до Путіна перед парламентськими виборами. Орбану потрібне "електоральне диво" протягом пів року;

ідея створення "альянсу центральноєвропейських країн проти України" суперечить політичній логіці та правилам публічної комунікації;

Україні важливо підтримувати діалог з країнами Вишеградської групи, водночас уважно стежачи за Орбаном, який у політичній агонії може припуститися серйозних помилок.

