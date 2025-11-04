Думка
Орбан на межі: чому політичний інстинкт зраджує угорського прем’єра
Євген Магда
політолог та викладач, директор "Інституту світової політики"
Про що думка Євгена Магди:
- Віктор Орбан втратив політичний інстинкт після понад 15 років перебування на посаді прем’єра;
- його ставка на Дональда Трампа як на союзника виявилася хибною – Орбан переоцінив свій вплив і значення дружби з Трампом;
- спроба вибити виняток для Угорщини із санкцій проти російських нафтових компаній зазнала невдачі;
- політична розгубленість Орбана може змусити його звернутися по допомогу до Путіна перед парламентськими виборами. Орбану потрібне "електоральне диво" протягом пів року;
- ідея створення "альянсу центральноєвропейських країн проти України" суперечить політичній логіці та правилам публічної комунікації;
- Україні важливо підтримувати діалог з країнами Вишеградської групи, водночас уважно стежачи за Орбаном, який у політичній агонії може припуститися серйозних помилок.
