В Беларуси россияне будут проводить учения с ядерным оружием, которого нет, на ракете, которую не производят

С 4 по 8 августа Россия официально закрывала воздушное пространство над полигоном Капустин Яр, откуда потенциально может стартовать "Орешник". Это, кстати, самый загадочный ракетный комплекс в мире, потому что он прошел всего одно неудачное испытание, так как главные части ракеты не попали в тот огромный цех на Южмаше, куда целились. Также головные части не достигли скорости, которая обеспечивает заметные разрушения. Этот комплекс, по словам Путина, уже трижды запускали в серийное производство, но ни одного серийного экземпляра никто еще не видел.

Ничего из Капустина Яра никуда не стартовало.

С 5 по 12 августа Россия закрывала небо над ядерным полигоном Новая Земля. Ожидался испытательный старт странной ядерной ракеты "Буревестник" или даже воздушные испытания ядерного оружия – чтобы мир действительно содрогнулся и начал выполнять все прихоти Кремля.

Ничего над Новой Землей не взорвалось и не полетело. И даже каких-либо объяснений от России мир не услышал – зачем закрывали воздух и всех предупреждали об опасности?

Сейчас россияне активно анонсируют совместные с Беларусью учения, где беларусы собираются отрабатывать планирование ядерных атак с помощью "Орешника". Это должно быть супермощно: ядерное оружие, которое россияне так и не довезли до Беларуси (боятся, что Лукашенко сразу отдаст НАТО в обмен на собственную безопасность?), которое установлено на ракете, которую до сих пор не производят и которой нет в войсках...

Разве что "бацька" планирует проводить учения, как в советском фильме "Чапаев": кладет на стол картофелину и говорит: "Это наши войска", потом кладет другую – "А это войска врага". Потом кладет третью – "А это я на боевом коне!" Хотя нет, видимо, все же на тракторе – на том, на котором, как он сам рассказывал, он ездил со скоростью 300 км/ч.

А что, картошка же в Беларуси есть, учения пройдут успешно.

Если серьезно, то единственное, чем сильна современная Россия, – это огромное количество идиотов, которые готовы погибнуть на чужой земле за деньги и ради потакания людоедским амбициям своего никчемного фюрерка.

