У Білорусі росіяни проводитимуть навчання з ядерною зброєю, якої немає, на ракеті, яку не виробляють

З 4 до 8 серпня Росія офіційно закривала повітряний простір над полігоном Капустин Яр, звідки потенційно може стартувати "Орєшнік". Це, до речі, найзагадковіший ракетний комплекс у світі, адже відбулося лише одне невдале випробування, бо головні частини ракети не влучили у той величезний цех на Південмаші, куди цілилися. Також головні частини не досягли швидкості, яка забезпечує помітні руйнування. Цей комплекс, за словами Путіна, вже тричі запускали у серійне виробництво, але жодного серійного екземпляра ніхто ще не бачив.

Нічого з Капустина Яру нікуди не стартувало.

З 5 до 12 серпня Росія закривала небо над ядерним полігоном Нова Земля. Очікувався випробувальний старт химерної ядерної ракети "Буревєстник" або навіть повітряні випробування ядерної зброї – щоб світ дійсно здригнувся і почав виконувати всі забаганки Кремля.

Нічого над Новою Землею не вибухнуло і не полетіло. Але навіть якихось пояснень від Росії світ не почув – нащо закривали повітря і всіх попереджали про небезпеку?

Зараз росіяни активно анонсують спільні з Білоруссю навчання, де білоруси збираються відпрацьовувати планування ядерних атак за допомогою "Орєшніка". Це має бути суперпотужно: ядерна зброя, яку росіянці так і не довезли до Білорусі (бояться, що Лукашенко відразу віддасть НАТО в обмін на власну безпеку?), яка встановлена на ракеті, яку досі не виробляють і якої немає у військах...

Хиба що "бацька" планує проводити навчання, як у радянському фільмі "Чапаєв": кладе на стіл картоплину і каже: "Це наші війська", потім кладе іншу – "А це війська ворога". Потім кладе третю – "А це я на бойовому коні!" Хоча ні, мабуть, все ж таки на тракторі – на тому, на якому, як він сам розповідав, він їздив зі швидкістю 300 км/год.

А що, картопля ж у Білорусі є, навчання пройдуть успішно.

Якщо серйозно, то єдине, чим сильна сучасна Росія, – це величезна кількість ідіотів, які готові загинути на чужий землі за гроші та задля потурання людожерським амбіціям свого нікчемного фюрерка.

