Есть только одно решение: уничтожение физических и идеологических средств агрессии против соседей

В 2025 году Запад не должен спешить принуждать Украину к несправедливому миру с жестоким режимом, который начал ненужную войну, воевал неэффективно, использовал свою армию для изнасилований, грабежей, пыток и убийств на территории соседней страны и, вероятно, не будет соблюдать никакого соглашения о прекращении огня.

Политики ХХ века (в конце концов) поняли, что подъем фашистских, агрессивных режимов, таких как современная Россия (и нацистская Германия), имел только одно решение: уничтожение их физических и идеологических средств агрессии против соседей.

Громкие заявления политиков ХХІ века, сопровождающиеся мизерными частями национального богатства, выделенными на оборону и поддержку таких стран, как Украина и Тайвань, не сдерживают агрессию России или Китая.

Фактически это способствует их подъему и увеличению их силы.

В этом году наши политические лидеры должны обрести моральное и физическое мужество, чтобы вести сложные разговоры со своими гражданами об огромной угрозе, которую представляет союз Китая, России, Ирана и Северной Кореи. А также объяснить, что следует делать в политической, дипломатической, экономической, информационной и военной сферах для противодействия этой угрозе.

Если западные политики этого не сделают, они обесценят жертвы боровшихся и отдавших свою жизнь за победу во Второй мировой и холодной войне. Стоимость сдерживания таких стран, как Россия и Китай, будет очень высокой. Но цена бездействия будет в разы выше для всех нас.

За последние три года Украина продемонстрировала всем силу единства, мужества, мощных нарративов, способности адаптироваться и учиться на ошибках, готовности идти на риск, инвестиций в оборону, промышленность и разведку, а также эффективное лидерство. Все это в сочетании с демократией пугает такие страны как Россия и Китай.

Поэтому в 2025 году надеемся, что больше наших лидеров вдохновятся примером Украины и найдут интеллектуальную и моральную способность лучше противостоять и сдерживать растущие силы агрессивных техно-тоталитарных режимов. Это начинается с России, но не кончается ею.

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