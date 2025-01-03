Є лише одне рішення: знищення фізичних та ідеологічних засобів агресії проти сусідів

У 2025 році Захід не повинен поспішати змушувати Україну до несправедливого миру з жорстоким режимом, який розпочав непотрібну війну, воював неефективно, використовував свою армію для зґвалтувань, грабунків, тортур і вбивств на території сусідньої країни та, ймовірно, не дотримуватиметься жодної угоди про припинення вогню.

Політики ХХ століття (зрештою) зрозуміли, що піднесення фашистських, агресивних режимів, як-от сучасна Росія (і нацистська Німеччина), мало лише одне рішення: знищення їхніх фізичних та ідеологічних засобів агресії проти сусідів.

Гучні заяви політиків ХХІ століття, які супроводжуються мізерними частками національного багатства, виділеними на оборону та підтримку таких країн, як Україна і Тайвань, не стримують агресію Росії чи Китаю.

Фактично це сприяє їхньому піднесенню та збільшенню їхньої сили.

Цього року наші політичні лідери мають знайти в собі моральну та фізичну мужність, щоб вести складні розмови зі своїми громадянами про величезну загрозу, яку становить союз Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї. А також пояснити, що потрібно робити в політичній, дипломатичній, економічній, інформаційній та військовій сферах для протидії цій загрозі.

Якщо західні політики цього не зроблять, вони знецінять жертви тих, хто боровся та віддав своє життя за перемогу у Другій світовій війні та холодній війні. Вартість стримування таких країн, як Росія та Китай, буде дуже високою. Але ціна бездіяльності буде в рази більшою для всіх нас.

За останні три роки Україна продемонструвала всім силу єдності, мужності, потужних наративів, здатності адаптуватися та вчитися на помилках, готовності йти на ризик, інвестицій в оборону, промисловість та розвідку, а також ефективного лідерства. Усе це в поєднанні з демократією лякає такі країни, як Росія та Китай.

Тож у 2025 році сподіваймося, що більше наших лідерів надихнуться прикладом України та знайдуть інтелектуальну й моральну здатність краще протистояти та стримувати дедалі більші сили агресивних техно-тоталітарних режимів. Це починається з Росії, але не закінчується нею.

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