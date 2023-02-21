Ощущение миссии: визит в Украину и Европейский тур Байдена – сигнал на четыре аудитории

Визит президента США Джо Байдена в Украину – это сигнал сразу на четыре аудитории.

Первый сигнал – для Украины. Визит состоялся, несмотря на проблемы безопасности. Это визит в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, накануне визита в Польшу, где он должен выступить с очень мощной речью. И это произошло после того, как американцы два дня назад заявили, что Россия совершала преступления против человечности. Подчеркну – не военные преступления, а против человечности.

Это сильный сигнал для Украины, что США остаются для нас партнером-союзником номер один. Это подчеркивание того, что борьба Украины против России – это важная для них история. А для самого Байдена – ощущение миссии, как человека и президента.

Второй сигнал – России. Визит Байдена в Украину состоялся в преддверии выступления российского диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием РФ и годовщины вторжения в Украину. Теперь что-либо сказанное Путиным и дальнейшие действия РФ будут рассматриваться через призму опосредованного ответа Байдену.

Это сигнал коллективному миру, поскольку США – лидер демократического мира.

И в конце концов – это сигнал американскому народу. 20 февраля в США проводится День президентов. Байден показал им – что он президент. Это не какой-нибудь расчет. Опасность опасностью – но он показал, что у него есть возможность и желание быть там, где должен быть президент США.

И этот сигнал зашел на все эти аудитории.

Куда будет двигаться мир после войны

Запад должен понять – XX век был о том, что ценности фактически были запечатлены в право: международное право, международные организации. Теперь выяснилось, что для таких, как Путин, эти правила не писаны. Сейчас – новый этап, на котором Запад должен переосмыслить свое существование и понять – то, что построили, нужно защищать, посмотреть на все под новым углом и наконец подытожить – а что же такое "запад". К чему он готов, готов ли принимать болезненные решения, например, вводить санкции в режиме реального времени.

Опыт или вывод этой войны показывает – Европа и другой Запад могут быть "западом" только вместе с США.

Запад должен переосмыслить себя, свое существование на фоне угроз России и соперничества с Китаем, на фоне того, что фактически западный мир думает только о себе и считает, что эта война забирает столь необходимые ему ресурсы.

То есть – есть несколько фундаментальных вызовов, и Запад должен понять свою общую стратегию. Не стратегию отдельных западных элементов. Эта война – для того, чтобы понять, кто есть кто в этом мире.

Почему, понимая потенциальную угрозу РФ, демократический мир допустил начало этой войны

Желание оставаться в зоне комфорта – вот причина. Сколько ни говорили о возможной угрозе экс-президенту США Бараку Обаме, и в 2014-м, и в 2015 году он пытался избежать какой-либо существенной помощи в поставках вооружения, не хотел никак поднимать ставки. То, что он видел в разумной политике, оказалось слабостью, поскольку режим Путина и любые другие режимы понимают такой подход как слабость. И налицо дискуссии относительно красных линий: что можно делать, а что нет, – это потеря времени и та же слабость. Поскольку – даже если у тебя есть какие-то красные линии – не нужно о них дискутировать. Их нужно соблюдать.

И здесь есть фундаментальное понимание, что Запад вел себя неправильно. Он должен провести основательную работу над ошибками, понять, почему все произошло именно так. И вывести стратегию – как вести себя в будущем. Компромиссы, вероятно, должны быть в любой политике, но уступки и компромиссы ради компромиссов вредят как будущему, так и безопасности. Нестабильный мир – результат таких действий.

Запад только сейчас начал это понимать, как и то, что взаимная зависимость в снабжении, экспорте и прочем ни от чего не спасает. Это не тот фактор, который позволяет не беспокоиться о будущем.

Игра в самолеты

Почему тогда тянут с поставкой Украине боевых самолетов? Это будет следующим этапом войны. Все, что происходит в последние дни, можно назвать так – переключиться на другую передачу. И Запад примет это решение, поскольку у них нет никаких формальных ограничений. Но они пытаются свести все к своей стратегии противодействия: экономическое давление, изоляция, военное давление, не провоцируя масштабной эскалации. Поскольку они знают, что Путин рационален, но – не рационален в западном смысле. И будет пытаться выполнять свою миссию именно так, как он ее понимает.

Следствие этого всего – поздно принятые Западом решения о помощи Украине, их реализация, да еще и не в том количестве, которое нам нужно. Это тоже фундаментальная проблема Запада, которую он поздно начал понимать.

Речи Байдена – позиция всего западного мира

Речь Байдена в Польше – это будет не обращение исключительно от президента США или Америки. Это обращение – позиция всего западного мира. Он должен заявить – мы готовы идти до конца. Это означает, что со всеми имеющимися у нас проблемами, эту войну Путину не выиграть, поскольку российский диктатор до сих пор остается уверенным, что Запад рано или поздно устанет от этой войны, а он всех пересидит. Но сейчас ставки для него гораздо выше. В какой-то момент Путин должен понять – чем больше он продолжает эту войну, тем ужаснее цена для него и его страны.

А Запад не сдастся, в противном случае – его не будет существовать в том виде, который есть сейчас. В начале войны Европа мало понимала, но сейчас все иначе. Там начинают понимать: сдаться один раз – означает бесконечный перечень подобных сдач в будущем, поскольку остановить это уже будет невозможно.

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