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Джо Байден в Киеве: визит "три в одном" – символ, сигнал и результат

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Джо Байден в Киеве: визит "три в одном" – символ, сигнал и результат

директор Центра "Новая Европа"
20.02.2023, 17:50

Президент США Джо Байден сегодня, 20 февраля, был с пятичасовым визитом в Киеве. Что значит для Украины и мира этот внезапный тайный приезд

Президент США Джо Байден принадлежит к той классической школе американских политиков, которые считают визиты президентов США очень дорогим политическим активом. Который держат для особо важного момента. Для остальных случаев есть визиты других представителей администрации.

Для политиков вроде Байдена – чтобы визит президента США состоялся – он должен быть и символом, и сигналом, и результатом одновременно. Такой визит сам по себе самодостаточен и обычно не требует "навешивания" больших и малых deliverables (практических результатов. – Ред.), без которых уже даже в Украине серьезные чиновники за границу не едут.

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Визит президента Байдена в Киев сегодня таким "три в одном" и есть: и символ, и сигнал, и результат одновременно.

Символом поддержки Украины и ее демократии, о которой Байден вспомнил отдельно. Сигналом того, что США нацелены продолжать и дальше поддержку Украины. И результатом того, что украинско-американские отношения трансформируются в настоящее союзничество – еще не оформленное юридически, но уже с четкими политическими контурами.

Более того, визит президента США в Киев в столь критически важный и сложный момент войны хотелось бы также рассматривать и как готовность Байдена политически инвестировать в победу Украины. А учитывая его намерение переизбираться на еще один президентский срок, это была бы невероятно полезная инвестиция и для Украины, потому что заставила бы Белый дом работать на реальную победу Украины больше, чем на избегание призрачной третьей мировой войны (восприятие войны России как борьбы демократии с авторитаризмом, конечно, мотивирует, но борьба за Белый дом способна мотивировать не меньше). Тем более что республиканцы, у которых Байден вызывает особенно острое чувство политической аллергии, давно не скрывают в неформальных разговорах: победа Украины будет победой и Байдена.

Надеюсь, это осознал и сам президент США, и мы это почувствуем в ближайшее время.

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