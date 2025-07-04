Если это действительно политическое, а не техническое решение, мы скоро узнаем о нем от представителей Белого дома

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем мнение Михаила Самуся: вполне можно предположить, что Путин убедил Трампа дать ему время до осени, чтобы "сломать" Украину;

летнее наступление россиян пробуксовывает, как и прошлогоднее;

отказ от поставок ракет для ПВО вписывается в эту логику;

сам Трамп ограничен сроками до осени – ему нужно показать результат по Украине перед выборами;

пока еще это предположение или "конспирология", основанная на анализе и сопоставлении фактов. Но если это политическое решение, вскоре оно должно быть озвучено;

средств ПВО у нас хватит как раз на летнюю кампанию россиян, стоит задача масштабирования производства дронов-перехватчиков "шахедов". Смотрите полное интервью с Михаилом Самусем на нашем YouTube-канале по ссылке.

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