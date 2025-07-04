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Остановка помощи США — сознательно ли Трамп дает Путину карт-бланш на летнюю кампанию
Михаил Самусь
соучредитель Consortium for Defence Information
О чем мнение Михаила Самуся:
- вполне можно предположить, что Путин убедил Трампа дать ему время до осени, чтобы "сломать" Украину;
- летнее наступление россиян пробуксовывает, как и прошлогоднее;
- отказ от поставок ракет для ПВО вписывается в эту логику;
- сам Трамп ограничен сроками до осени – ему нужно показать результат по Украине перед выборами;
- пока еще это предположение или "конспирология", основанная на анализе и сопоставлении фактов. Но если это политическое решение, вскоре оно должно быть озвучено;
- средств ПВО у нас хватит как раз на летнюю кампанию россиян, стоит задача масштабирования производства дронов-перехватчиков "шахедов".
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