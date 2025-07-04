Якщо це дійсно політичне, а не технічне рішення, ми скоро дізнаємося про нього від представників Білого дому

LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом. Про що думка Михайла Самуся: цілком можна припустити, що Путін переконав Трампа дати йому час до осені, щоб "зламати" Україну;

літній наступ росіян буксує, як і торішній;

відмова від постачання ракет для ППО вписується у цю логіку;

сам Трамп обмежений часом до осені – йому треба продемонструвати результат щодо війни в Україні перед виборами;

поки що це припущення або "конспірологія", яка ґрунтується на аналізі та зіставленні фактів. Але якщо це політичне рішення, невдовзі воно має бути озвучене;

засобів ППО у нас вистачить саме на літню кампанію росіян, стоїть і завдання масштабування виробництва дронів-перехоплювачів "шахедів". Дивіться повне інтерв'ю з Михайлом Самусем на нашому YouTube-каналі за посиланням.

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