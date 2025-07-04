Думка
думки вголос
Зупинка допомоги США – чи свідомо Трамп дає Путіну карт-бланш на літню кампанію
Михайло Самусь
співзасновник Consortium for Defence Information
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Про що думка Михайла Самуся:
- цілком можна припустити, що Путін переконав Трампа дати йому час до осені, щоб "зламати" Україну;
- літній наступ росіян буксує, як і торішній;
- відмова від постачання ракет для ППО вписується у цю логіку;
- сам Трамп обмежений часом до осені – йому треба продемонструвати результат щодо війни в Україні перед виборами;
- поки що це припущення або "конспірологія", яка ґрунтується на аналізі та зіставленні фактів. Але якщо це політичне рішення, невдовзі воно має бути озвучене;
- засобів ППО у нас вистачить саме на літню кампанію росіян, стоїть і завдання масштабування виробництва дронів-перехоплювачів "шахедів".
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