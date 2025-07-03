Мнение
думки вголос
Остановка военной помощи – это плохо. Но реальность все равно постучит в Белый дом
Павел Казарин
журналист, публицист, военный Вооруженных Сил Украины
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем Мнение Павла Казарина:
- администрация Трампа остановила поставки Украине средств ПВО, производство которых было оплачено и заказано еще администрацией Байдена;
- не стоит искать здесь конспирологических объяснений – Трамп просто живет собственной верой в способность договориться, и именно этим объясняется многое из его поступков;
- Украина проходила через нечто подобное в 2019 году, но игнорировать реальность можно лишь до выборов – потом она догоняет;
- в результате Владимир Зеленский сегодня во многом повторяет своего предшественника. Хочется верить, что реальность "заземлит" и президента США;
- Трампа все равно не примут в "клуб диктаторов", потому что у них, в отличие от него, есть неограниченная власть;
- проблема сейчас в том, что США ничего не угрожает, а именно под влиянием угроз начал меняться Владимир Зеленский;
- именно поэтому Украине стоит рассчитывать на европейских партнеров – и, возможно, закупать американское оружие за счет европейской помощи.
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