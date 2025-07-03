LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем Мнение Павла Казарина:

  • администрация Трампа остановила поставки Украине средств ПВО, производство которых было оплачено и заказано еще администрацией Байдена;
  • не стоит искать здесь конспирологических объяснений – Трамп просто живет собственной верой в способность договориться, и именно этим объясняется многое из его поступков;
  • Украина проходила через нечто подобное в 2019 году, но игнорировать реальность можно лишь до выборов – потом она догоняет;
  • в результате Владимир Зеленский сегодня во многом повторяет своего предшественника. Хочется верить, что реальность "заземлит" и президента США;
  • Трампа все равно не примут в "клуб диктаторов", потому что у них, в отличие от него, есть неограниченная власть;
  • проблема сейчас в том, что США ничего не угрожает, а именно под влиянием угроз начал меняться Владимир Зеленский;
  • именно поэтому Украине стоит рассчитывать на европейских партнеров – и, возможно, закупать американское оружие за счет европейской помощи.

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