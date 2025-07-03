Думка
думки вголос
Зупинка військової допомоги – це погано. Але реальність все одно постукає у Білий дім
Павло Казарін
журналіст, публіцист, сержант Збройних Сил України
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Про що Думка Павла Казаріна:
- адміністрація Трампа зупинила постачання Україні засобів ППО, виготовлення яких оплатила і замовила ще адміністрація Байдена;
- Не варто шукати тут конспірологічних пояснень – Трамп просто живе власною вірою у здатність домовлятись, і саме цим пояснюється багато його вчинків;
- Україна проходила щось подібне у 2019 році, але реальність можна ігнорувати лише до виборів – потім вона наздоганяє;
- в результаті Володимир Зеленський сьогодні багато у чому повторює свого попередника. Хочеться вірити, що реальність "заземлить" і президента США;
- Трампа все одно не приймуть до "клубу диктаторів", бо вони, на відміну від нього, мають необмежену владу;
- проблема нараз у тому, що США нічого зараз не загрожує, а саме під впливом загроз почав змінюватись Володимир Зеленський;
- саме тому Україні варто розраховувати на європейських партнерів – і, можливо, купувати американську зброю коштом європейської допомоги.
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