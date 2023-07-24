Осторожно: Россия запустила новую ИПСО

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Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 20:17

Теперь Кремль пытается усилить раскол между Одессой и Киевом

После очередной ракетной атаки на Одессу комментарии у влиятельных одесских блогеров заполонили боты с однотипными месседжами, суть которых проста: "Отдайте Одессе ПВО, которую ЗАБРАЛ КИЕВ".

Потому что "одесские ребята-ракетчики буквально "руками" сбивают российские ракеты, а все потому, что "Зеленский забрал ПВО, чтобы защитить себя, столицу, но не Одессу".

Работу ботов искренне подхватывают уже некоторые некритические одесситы.

Потому что эти месседжи очень удачно ложатся в канву одесского псевдопатриотического мифа.

Согласно которому Киев, Украина в целом, постоянно, при всех президентах и правительствах времен такой "ненавистной независимости", "доили и грабили бедную нашу Одессочку".

Эту медиакампанию, социальную инженерию десятилетиями внедряли местные власти. Чтобы отвести от себя народный гнев из-за коррупции и канализировать его в направлении столицы. Мол, мы не для себя воруем. Это все на Киев, который нас, кристально честную прозрачную одесскую власть, обложил данью.

Теперь по этой же схеме, вбрасывая нарративы о "забрать у Киева ПВО", враг усиливает раскол между Киевом и Одессой, между центральной властью и регионами, прогнозируемо давя на горькие и свежие эмоции.

Почему это очень опасно? Потому что это стратегия Путина, которая будет заключаться в терроре Одессы, создании зоны нестабильности в Придунавье (Южной Бессарабии, Буджаке) из-за благоприятных, к сожалению, национальных и социально-экономических факторов.

Итак, неправильная тактика – проклинать центральную власть и требовать забрать с фронта (!) или из Киева ПВО для Одессы.

Правильная тактика – направить свою ярость из-за обстрелов в соцсети западных политиков, западных опинион-мейкеров, журналистов и селебрити. Забросать их фото с последствиями обстрелов и просить еще один комплект Patriot или аналогичных систем ПВО для защиты Одессы.

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Одессаипсо
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