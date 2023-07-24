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Обережно: Росія запустила нову ІПСО

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 20:17

Тепер Кремль намагається посилити розкол між Одесою та Києвом

Після чергової ракетної атаки на Одесу коментарі у впливових одеських блогерів заполонили боти з однотипними меседжами, суть яких проста: "Віддайте Одесі ППО, яку ЗАБРАВ КИЇВ".

Тому що "одеські хлопці-ракетники буквально "руками" збивають російські ракети, а все тому, що "Зеленський забрав ППО, щоби захистити себе, столицю, але не Одесу".

Роботу ботів щиро підхоплюють вже й деякі некритичні одесити.

Тому що ці меседжі дуже вдало лягають у канву одеського псевдопатріотичного міфу.

Згідно з яким Київ, Україна в цілому, постійно, за всіх президентів та урядів часів такої "ненависної незалежності",  "доїли та грабували бідну нашу Одесочку".

Цю медіакампанію, соціальну інженерію десятиріччями  впроваджувала місцева влада. Аби відвести від себе народний гнів через корупцію і каналізувати його в напрямку столиці. Мовляв, ми не для себе крадемо. Це все на Київ, який нас, кришталево чесну прозору одеську владу, обклав даниною.

Тепер за цією самою схемою, вкидуючи наративи про "забрати в Києва ППО", ворог посилює розкол між Києвом та Одесою, між центральною владою і регіонами, прогнозовано тиснучи на гіркі й свіжі емоції.

Чому це вкрай небезпечно? Тому що це стратегія Путіна, яка полягатиме у терорі Одеси, створенні зони нестабільності у Придунав'ї (Південній Бесарабії, Буджаку) через сприятливі, на жаль, національні та соціально-економічні чинники.

Отже, неправильна тактика – проклинати центральну владу і вимагати забрати з фронту (!) чи з Києва ППО для Одеси.

Правильна тактика – направити свою лють через обстріли у соцмережі західних політиків, західних опініон-мейкерів, журналістів та селебріті. Закидати їх фото з наслідками обстрілів і просити ще один комплект Patriot або аналогічних систем ППО для захисту Одеси.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Одесаіпсо
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