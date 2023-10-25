Почему от парламентских выборов власть может и откажется, а от президентских – нет

Несколько слов о дерзком заявлении спикера ВР Стефанчука о возможности выборов и "5-6 важных проблемах".

"Я обратился к своим коллегам-парламентариям из многих парламентов с просьбой: дайте, пожалуйста, опыт ваших парламентов, как проводили вы или не проводили выборы во время войны. И сейчас мы обмениваемся этими опытами. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет какое-то решение".

Технические моменты – с доступом военных и беженцев к избирательным правам, с выборами на прифронтовых и оккупированных территориях (чьи жители имеют украинский паспорт и все права гражданина) – в целом как-то, пусть и не очень эффективно, можно решить. Финансирование – целевое под выборы нам, очевидно, предоставят союзники, заинтересованные в сохранении легитимности украинской власти.

Но остается наиболее болезненный вопрос: монополия власти на медиа. От нее придется добровольно отречься для сохранения легитимности из-за выборов и добровольной потери монобольшинства в парламенте (если будет решено проводить не только "выборы Зеленского", но и выборы в ВР).

Вопрос для властной команды неприятный. Стефанчук даже сразу рискнул фактически назвать всех недопущенных сейчас к "марафону" российскими агентами. Буквально его реплика читается как "они не допущены, потому что распространяют российские нарративы".

И это, в общем, можно трактовать как категорическую неготовность власти делиться с оппозицией инструментами прямого воздействия на электорат – то есть массовыми медиа.

Возможно, именно это станет решающим аргументом для отказа от выборов ВР и концентрирования только на выборах президента, где хоть результат прогнозируемый и для потребностей условных конкурентов понадобится минимум жертв от власти.

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