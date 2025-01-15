Америка стала богатой, поскольку в 1901 году её лидеры усмирили "баронов-разбойников". Это уменьшило мошенничество и коррупцию, а также сократило огромный разрыв в богатстве. Это создало новые возможности, способствовало инновациям и экономическому развитию.

Однако немногие страны приняли эту меритократическую модель. Большинством управляют диктаторы, монархи, вожди или олигархи. Но и Америка изменилась, породив Кремниевую долину, которая переосмыслила мир и сосредоточила беспрецедентную экономическую власть внутри страны.

Её семь крупнейших компаний по масштабу сравнимы с целыми государствами, а их владельцы стали самыми богатыми людьми в мире и наиболее влиятельными политически.

Их интересы в Вашингтоне представляет Илон Маск, который потратил четверть миллиарда долларов на поддержку Дональда Трампа во время выборов. Теперь он работает рядом с ним, постоянно распространяя эксцентричные идеи.

Илон Маск, лицо Кремниевой долины, дерзкий, блестящий и самоуверенный. Он стал постоянной фигурой во "Флоридском Белом доме", участвует в секретных телефонных переговорах и заседаниях кабинета. Одновременно он управляет своей империей, твитит круглосуточно и получил задание сократить федеральные расходы.