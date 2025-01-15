Америка стала заможною, оскільки у 1901 році її лідери приборкали "баронів-грабіжників". Це зменшило шахрайство та корупцію, а також скоротило величезну прірву в багатстві. Це створило нові можливості, сприяло інноваціям та економічному розвитку.

Однак небагато країн прийняли цю меритократичну модель. Більшістю керують диктатори, монархи, вожді або олігархи. Але й Америка змінилася, породивши Кремнієву долину, яка переосмислила світ і зосередила безпрецедентну економічну владу всередині країни.

Її сім найбільших компаній за масштабом прирівнюються до цілих держав, а їхні власники стали найбагатшими людьми у світі та найбільш впливовими політично.

Їхні інтереси у Вашингтоні представляє Ілон Маск, який витратив чверть мільярда доларів на підтримку Дональда Трампа під час виборів. Тепер він працює поряд із ним, постійно поширюючи химерні ідеї.

Ілон Маск, обличчя Кремнієвої долини, зухвалий, блискучий і самовпевнений. Він став постійною фігурою в "Флоридському Білому домі", бере участь у секретних телефонних розмовах та засіданнях кабінету. Водночас він керує своєю імперією, твітить цілодобово та отримав завдання скоротити федеральні витрати.