Ответственность отменена: решение КСУ по незаконному обогащению

Декілька думок про рішення КСУ.

1. Що означає рішення КСУ на практиці.

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Що всі кримінальні справи, порушені за статтею «незаконне збагачення» будуть закриті;

Що в декларацію тепер можна вносити мільйони готівки, не пояснюючи джерело їх походження. Бо за це немає відповідальності. Відповідальність існує за ухилення від сплати податків, отримання хабаря, зловживання службовими повноваженнями тощо. Але це вже зовсім інша історія, де потрібно доводити інші факти.

2. Чому це відбулось саме зараз?

У мене є декілька версій:

необхідність закрити чиюсь справу чи декілька справ, яка виходить на фінішну пряму;

необхідність комусь внести в декларацію майно в великому розмірі без правових наслідків (я нагадую, що строки для подачі декларацій за минулий рік збігають 31.03.)

Я не виключає, що це може бути й сукупність факторів.

3. Чи порушувала стаття про незаконне збагачення презумпцію невинуватості?

От не таке вже це однозначне питання, як дехто хотів би показати.

Цікаво, що навіть в КНУ імені Тараса Шевченка розділилися й кафедра кримінального права направила у відповідь на запит КСУ 2 різні (!) висновки з протилежними позиціями.

Все залежить від того, як тлумачити презумпцію невинуватості, як абсолютне право чи ні?

Тягар доказування у випадку незаконного збагачення, на мою думку та думку деяків фахівців, не покладався на підсудного. Бо правоохоронні органи мали довести факт набуття майна, перевірити всі альтернативні шляхи його набуття, показати, що жоден із законних способів не підтвердився, співставити доходи та витрати й показати, що вони не мають законного походження. Тут не треба було доводити в який спосіб майно опинилося у підсудного (вкрав, отримав хабар тощо). І саме це був обов’язок обвинувачення. І лише потім підсудний мав, захищаючись, навести свої докази законності походження майна.

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Якщо ж говорити, що наведення доказів законності набуття майна - це порушення презумпції невинуватості, то тоді захист і наведення доказів підсудним у всіх кримінальних справах порушує презумпцію.

І я розумію, що тут довго можна сперечатися. Але факт лишається фактом. Обґрунтовувати можна обидві позиції. Все залежить від бажання.

4. Що саме скасував КСУ?

Схоже, що КСУ так поспішав (а може, навпаки героїчно залишив добрим силам шанс), що навіть забув в резолютивній частині рішення виписати яку з редакцій статті 368-2 скасовує, а їх було декілька.

5. Чи можна буде порушити кримінальні справи заново після прийняття нового закону із новою статтею про незаконне збагачення?

Можна. Тільки от закон зворотньої сили не матиме. І справи можна буде порушувати за діяння, вчиненні у 2019 році (після прийняття нової версії). Все, що зроблено (нажито) за попередні роки, вважайте, амністовано.

Хоча є шанс - доведення інших складів злочину, харабництво, ухилення від сплати податків...

Тільки от доводити їх набагато складніше.

(Джерело - блог автора)