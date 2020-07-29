Пакетов малыша больше не будет? Кто виноват в срыве поставок и как это исправить

Про ситуацию с "пакетом малыша" (они же "беби-боксы"). Если кто не знает, беби-боксы - это одноразовая натуральная помощь, которую выдают еще в роддоме молодым родителям. Программа была запущена в августе 2018 года на базе финского опыта аналогичных боксов (и не только финского!) совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ.

Цель проекта - обеспечить новорожденных и молодых мам всем необходимым на первое время после родов. За два последующих года, количество вещей, которые входят в ПМ увеличилось с 27 до 60 позиций, а требования к качеству только усиливались.

Вот его наполнение:

- подгузники одноразовые до 2-5 кг - упаковка не менее 47 штук, и 3-6 кг - упаковка не менее 47 шт;

- пеленки х/б (по две штуки) ситцевые, фланелевые, муслиновые и трехшаровая влагостойкая;

- шапочки х/б на 0-3, 3-6 и 6-12 месяцев;

- бодики с коротким рукавом по две штуки на рост 56, 62, 68 и 74 см;

- такой же набор бодиков, но с длинным рукавом;

- штаны- ползунки разных размеров "на вырост";

- "человечки" с длинным рукавом и штанишками по две штуки. На каждый рост 51-56, 57-62, 68 и 74 см;

- рубашечки детские х/б 56 и 62 см;

- наборы носочков "на вырост";

- рукавички для младенцев;

- слюнявчики разных размеров;

- влажные салфетки гипоаллергенные и РН-нейтральные;

- термометр для воды (без ртути);

- термометр для тела электронный водостойкий;

- правильные ножнички и специальный гребешок;

- прокладки для лактации (упаковка от 60 шт);

- прокладки послеродовые;

- женские гигиенические прокладки;

- одеяльце теплое с гипоалергенным наполнителем 110х140 (ткань верха 100% хлопок);

- пододеяльник х/б 110х140;

- плед-одеяло трикотажное х/б;

- комбинезон-трансформер с капюшоном демисезонный на 0-12 месяцев;

- полотенце-уголок для купания;

- специальные сертифицированные развивающие игрушки без мелких деталей - четыре штуки;

- мягкая книжка;

- многофункциональный развивающий коврик с двумя съемными мягкими дугами и подвесными игрушками;

- разные кремы, гипоалергенное жидкое мыло-шампунь, мыло для стирки, мочалка для купания, ватные палочки

- матрасик в коробку 42х70, с гипоалергенным наполнителем и из натуральных материалов;

- сама коробка 43х7х27, она же люлька на первое время, если еще нет кроватки - из прочного гофрокартона с усиленным дном и боковыми стенками.

За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких беби-боксов. Средняя цена госзакупки была приблизительно 3800 грн (в цену включена и доставка ПМ непосредственно до роддомов по всем областям). При этом уверяю - если пойти попробовать побегать по магазинам и рынкам и закупить это все самостоятельно, то меньше чем в 7000-8000 грн это родителям не обойдется. Плюс, добавьте потраченное время, расходы на транспорт и проблемы с карантинными ограничениями.

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Я уже не говорю про проблемы с качеством продукции, так как на многих наших базарах и магазинчиках реализуется непонятного качества трикотаж и пеленки, в которых на ощупь нереально понять, есть ли там хлопок вообще и какой его процент в изделии.

В этих закупках требования к качеству жесточайшие и поставщик понимает, что при малейшей проблеме, придется делать замену, нести штрафные санкции и рисковать репутацией. Поэтому никто "не балуется" и на качестве не экономят.

Но в этом году, программа помощи уже фактически сорвана. Почему это произошло, причем при наличии заложенного в бюджет финансирования?

До 2020 года ответственность за закупку и организацию поставок была возложена на офис ООН по управлению проектами (ЮНОПС). И все было четко и без сбоев. Хотя за организацию такой работы Минсоцу приходилось платить ЮНОПСу определенный процент от суммы контракта. Зато все было четко и системно организовано. Причем, без малейших намеков поставщикам (одним из которых являлась моя компания) коррумпировать такой немаленький объем закупок.

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Но с конца 2019 года, начался процесс передачи организации закупки на ДУ "Професійні закупівлі", что затем было утверждение постановлением Кабмина от 3 марта 2020 года. И в апреле 2020, уже на ProZorro был объявлен тендер на второе полугодие.

На тендер заявилось 13 участников, прошел первый этап, организаторы выбрали четырех финалистов (причем все - крупные отечественные производители из Киева, Харькова, Запорожья. Попала туда и наша компания ТК-Домашний Текстиль).

Но, к сожалению, начался традиционный для украинских госзакупок "тендерный троллинг", когда на тендер заходят компании-пустышки, да еще и с четко просматриваемыми признаками сговора. Их сносят, но от них затем сыпятся жалобы в АМКУ. Что неудивительно, когда в тендерной документации 120 листов требований к ТЗ, и опытные юристы всегда найдут какую-либо несущественную ошибку или зацепку, чтобы подать жалобу.

В итоге, после закрытого заседания АМКУ, на которое не смогли попасть не только юристы от участников, но и даже представитель организатора тендера ДУ "Професійні закупівл"і, закупка "пакунків малюка" была отменена.

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А новая процедура - это опять месяцы на формальные процедуры, затем неизбежные обжалования проигравших в АМКУ, и только потом, к зиме, можно рассчитывать на подписание контрактов, при этом поставка беби-боксов начнется не сразу, через месяц-другой, так как никто в состоянии неопределенности не будет держать сырье на складах.

Выход есть. Если Кабмин, премьер-министр и Минсоцполитики реально заинтересовано в том, чтобы малыши и их мамы испытывали меньше проблем и действительно хотят им помочь, нужно вносить изменение в действующее постановление Кабмина, а Минсоцу принимать решение про возобновление закупок ПМ через ЮНОПС. Это может восстановить поставки уже в сентябре и снять напряжение, которое испытывают молодые родители.

Они пока не понимают, ждать им беби-бокс или компенсацию в 3800 грн, а затем самим бежать покупать все необходимое.

Кроме того добавлю, что эта программа дает заказы десяткам отечественных предприятий (а уже более 50 позиций из 60 в ПМ производятся в Украине), а это около тысячи рабочих мест только в предприятиях легкой промышленности. Хоть это совершенно не интересует, принимающих решение в Минсоце, которые хотят протащить решение о монетизации помощи в пределах 3800 грн и не заморачиваться больше этими бэби-боксами.

Обращаюсь к министру социальной политики Марии Лазебной с просьбой лично включиться в решение этого назревшего вопроса.

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