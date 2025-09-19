Мнение
думки вголос
Палач с комплиментами от Трампа. Запад сохраняет Лукашенко как задний проход в Кремль
Юрий Мацарский
Военнослужащий
LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.
О чем рассказывает Юрий Мацарский:
- Удивительно, как долго Александру Лукашенко удавалось сохранять в Украине имидж немного комичного, но более-менее солидного государственного управленца.
- И это несмотря на то что его режим в Беларуси давно уже стал откровенно репрессивным и деспотичным, вплоть до убийств его политических противников.
- Как ни странно, ни события 2020 года, когда были массовые протесты и их силовое подавление, ни даже прямое соучастие беларуского режима в агрессии России против Украины, так и не сделали Лукашенко безусловным изгоем для Запада – в частности, для Трампа.
