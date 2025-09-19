Ни силовое подавление массовых протестов, ни даже прямое соучастие в агрессии России против Украины так и не сделали Лукашенко безусловным изгоем

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

О чем рассказывает Юрий Мацарский:

Удивительно, как долго Александру Лукашенко удавалось сохранять в Украине имидж немного комичного, но более-менее солидного государственного управленца.

И это несмотря на то что его режим в Беларуси давно уже стал откровенно репрессивным и деспотичным, вплоть до убийств его политических противников.

Как ни странно, ни события 2020 года, когда были массовые протесты и их силовое подавление, ни даже прямое соучастие беларуского режима в агрессии России против Украины, так и не сделали Лукашенко безусловным изгоем для Запада – в частности, для Трампа.

Читайте также Между Лукашенко и Революцией достоинства

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net