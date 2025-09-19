Ані силове придушення масових протестів, ані навіть пряма співучасть в агресії Росії проти України так і не зробили Лукашенка безумовним ізгоєм

Дивно, як довго Олександру Лукашенку вдавалося зберігати в Україні імідж дещо комічного, але більш-менш солідного державного управлінця.

І це попри те що його режим у Білорусі давно вже став відверто репресивним та деспотичним, аж до вбивств його політичних супротивників.

Як не дивно, ані події 2020 року, коли були масові протести та їхнє силове придушення, ані навіть пряма співучасть білоруського режиму в агресії Росії проти України, так і не зробили Лукашенка безумовним ізгоєм для Заходу – зокрема, для Трампа.

