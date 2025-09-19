LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що розповідає Юрій Мацарський:

  • Дивно, як довго Олександру Лукашенку вдавалося зберігати в Україні імідж дещо комічного, але більш-менш солідного державного управлінця.
  • І це попри те що його режим у Білорусі давно вже став відверто репресивним та деспотичним, аж до вбивств його політичних супротивників.
  • Як не дивно, ані події 2020 року, коли були масові протести та їхнє силове придушення, ані навіть пряма співучасть білоруського режиму в агресії Росії проти України, так і не зробили Лукашенка безумовним ізгоєм для Заходу – зокрема, для Трампа.
