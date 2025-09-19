Думка
думки вголос
Кат із компліментами від Трампа. Захід зберігає Лукашенка як задній прохід у Кремль
Юрій Мацарський
Військовослужбовець
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що розповідає Юрій Мацарський:
- Дивно, як довго Олександру Лукашенку вдавалося зберігати в Україні імідж дещо комічного, але більш-менш солідного державного управлінця.
- І це попри те що його режим у Білорусі давно вже став відверто репресивним та деспотичним, аж до вбивств його політичних супротивників.
- Як не дивно, ані події 2020 року, коли були масові протести та їхнє силове придушення, ані навіть пряма співучасть білоруського режиму в агресії Росії проти України, так і не зробили Лукашенка безумовним ізгоєм для Заходу – зокрема, для Трампа.
Читайте також
Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Коментарі (0)