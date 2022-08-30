"Папа Путина" или аргентинский турист: украинские проблемы Папы Римского Франциска

Комментарий Папы Римского Франциска, в котором он увязал и, по сути, сравнил полгода войны в Украине с таинственной смертью российской пропагандистки и дочери одного из самых одиозных идеологов путинского режима Дарии Дугиной, вызвал негодование не только у многих украинцев.

Комментатор одного из ведущих польских изданий Rzeczpospolita Зузанна Данбровская пишет об "аргентинском папе", у которого просто не было времени для понимания Европы и ее проблем до избрания понтификом. Журналистка не понимает, почему для поклонницы российской агрессии в Украине, понтифик нашел исключительно одно определение – бедная.

Впрочем, комментарий в польском издании – это попытка понять. В то время как обозреватель одного из самых авторитетных немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung Дэниел Декерс уже в заглавии своего комментария называет Франциска "Папой Путина".

"Его латиноамериканское происхождение не оправдывает ни больших пробелов в его знаниях теологической традиции, ни бессмысленных заявлений на экономические темы, ни церковно-популистских выпадов, ни оправдания взбалмошных политических альянсов, ставших визитной карточкой понтификата Хорхе Бергольо, – отмечает он. – В отличии, например, от Всемирного совета церквей, папа Римский по сей день отказывается называть агрессию России против Украины тем, чего императивно требует церковная социальная этика, а именно – агрессивной войной".

"И теперь Франциск также подпитывает миф о российской жертве, связанной с прокремлевской пропагандисткой ненависти Дугиной. Было бы чудом, если бы это оставалось последней ошибкой Папы Римского. Однако его моральный авторитет уже уничтожен", – утверждает Дэниел Декерс.

Критика обеспокоила Ватикан

Такое мнение, похоже, серьезно обеспокоило Ватикан. Редакционный директор Дикастерии по делам коммуникации Святого престола Андреа Торниелли выступил с подробным комментарием, в котором обратился к украинским гражданам.

"Папа Франциск говорил о "безумии" войны. В энциклике Fratelli tutti он уже объяснил, что нет больше аргументов, чтобы говорить о "справедливой войне". Ни одна война сегодня не является "справедливой". И именно ссылаясь на безумие войны, создающее для всех незащищенность, он вспомнил также эпизод из последних новостей – покушение, во время которого была убита Дугина.

Он говорил о ней, назвав "бедной девушкой", имея в виду драматические обстоятельства ее смерти, чтобы подчеркнуть, что ничто никогда не может оправдать убийство человека. Папа говорил с сердцем пастыря, а не политика".

Однако это комментарий чиновника, а не самого понтифика. И он не объясняет самое главное:

- Почему до сих пор глава Римско-католической церкви, у которого в Украине многочисленная паства, не определился с отношением к войне, в которой из-за действий тоталитарного режима погибло уже столько женщин и детей!

- Почему Франциск находит в себе силы для поездки в Казахстан, близкого к России и пока мирного государства, но не приезжает в Украину для того, чтобы утешить жертв этой войны?

- Почему пытался встретиться в Казахстане с Московским патриархом Кириллом – несмотря на то, что глава РПЦ неоднократно поддерживал агрессивную войну (встречи не будет, потому что в Нур-Султан не прилетит именно Кирилл)?

- Почему мы постоянно наблюдаем попытки уравнять в горе агрессора и его жертву? Без агрессии ведь не было бы жертв.

Не буду называть Франциска "Папой Путина". Но он, кажется – понтифик, который удобен для Кремля.

Удобен прежде всего тем, что ставит под сомнение столь необходимый в наше тяжелое время моральный авторитет католической церкви.

Специально для Радио Свобода

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