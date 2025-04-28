Поскольку на носу 9 мая с парадом и прочими милитаристскими игрищами, то, как и положено по российским традициям и понятиям, нужна победа.

Таковой объявлено "освобождение Курской области", которая очищена или почти от "оккупантов".

Заодно там случилась явка с повинной. Докладывая фюреру об успехах вверенных ему войск, начальник Генштаба Герасимов бодро похвалил северокорейцев: "Бойцы КНДР показали высокий профессионализм при освобождении Курской области от ВСУ".

Хотя еще накануне, за пару месяцев до этого, Песков говорил, что отказывается комментировать "завиральные утверждения" газеты "Нью-Йорк Таймс" о наличии на фронте солдат из Северной Кореи. Но у них там вечный рассинхрон и незнание, что происходит у смежников, так что никто на это особо даже не обратил внимания.

Интересно другое: ВСУ понадобилась примерно неделя, чтобы захватить плацдарм в Курской области, который российская армия героически освобождала год и это считается большой победой в войне, идущей четвертый год (если отсчитывать от февраля 2022 года) с целью демилитаризации Украины.

Ну, про разницу между "освободили" и "доложили, что освободили", я даже не буду упоминать.

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